Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

La justicia dictó sentencia en un juicio civil y condenó a la Municipalidad de Mendoza y Vialidad Provincial por un accidente en bicicleta.

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.

 Por Pablo Segura

Un hombre le ganó un juicio civil a la Municipalidad de Mendoza y a Vialidad Provincial por un accidente en bicicleta que sufrió en la Sexta Sección y ahora deberá ser indemnizado con más de $64 millones, monto al que se le deberá sumar todos los intereses ocasionados en la causa.

El hecho data de abril del 2017 y ocurrió en calle Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza, y generó que la víctima, identificada como Miguel Ángel Royo, sufriera importantes lesiones por lo que tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación.

El Segundo Tribunal de Gestión Asociada analizó el caso y entendió que el estado provincial, a través de la Municipalidad de Mendoza y Vialidad Provincial, deben indemnizar a la víctima al ser responsables del accidente.

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Según consta en la causa, todo ocurrió el 26 de abril del 2017 cuando Royo circulaba en bicicleta por calle Boulogne Sur Mer, de sur a norte.

Lo hacía en el carril este de circulación, cuando al cruzar la esquina con Jorge A. Calle, se vio sorprendido por un pozo de grandes dimensiones y profundidad, que carecía de cartel o algún tipo de advertencia de precaución.

Esto provocó que el hombre cayera al pozo, sufriendo importantes lesiones que lo obligaron, según la demanda, a realizar un largo proceso de rehabilitación.

De esta forma, el hombre inició acciones legales contra la comuna y Dirección Provincial de Vialidad. Ambos demandados no pudieron desligarse de la acusación y los planteos realizados a lo largo de la pesquisa fueron rechazados por el tribunal mencionado.

Entonces, ahora la justicia dictó sentencia en un nuevo juicio civil en la provincia y ordenó que Royo sea indemnizado con $64.269.728, más los intereses establecidos. Los condenados podrán apelar, debido a que este fallo es el de primera instancia.

