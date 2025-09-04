Reforma laboral

Cornejo, duro contra Adaro y Palermo: "Son jueces pro vagos"

El gobernador defendió la reforma al Estatuto del Empleado Público que impulsa su Gobierno y disparó contra los magistrados de la Corte por fallar en contra en materia laboral.

4 de Setiembre de 2025
Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

Alfredo Cornejo presentó este jueves el inicio de las obras privadas en el Perilago del Dique Potrerillos, junto a los ministros de Gobierno, Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Natalio Mema; y de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Críticas de Cornejo a la Corte y defensa de la reforma laboral

Cornejo explicó que la Constitución de 1916 estableció la estabilidad del empleo público en un contexto muy distinto al actual, cuando apenas había 1.200 agentes estatales. “Hoy son más de 100.000, más 30.000 municipales. Esa cláusula tenía sentido en un esquema de mandatos de dos años y gobiernos que echaban a todos los empleados para poner a los propios. Pero hoy la realidad es otra”, señaló.

Según el gobernador, la iniciativa que impulsa su gestión busca que “nadie esté en planta permanente sin haber ganado su cargo por concurso”. Y agregó que la reforma permite que quienes ocupen cargos interinos puedan ser desvinculados, con indemnización, en términos similares a la Ley de Contrato de Trabajo.

Estamos cansados de que (Omar) Palermo y (Mario) Adaro, de la Sala II, jueces pro vagos y pro empleo público, nos fallen todos los juicios en contra. Por eso nos blindamos con una ley que asegure un servicio público de exigencia”, lanzó el mandatario, en referencia a los dos supremos nombrados durante gobernaciones peronistas.

Alfredo Cornejo defendió la reforma del Estatuto del Empleado Público.
Alfredo Cornejo defendió la reforma del Estatuto del Empleado Público.

Alfredo Cornejo defendió la reforma del Estatuto del Empleado Público.

Cornejo y el nuevo estatuto del empleado público: “Premiar a los buenos empleados”

Cornejo subrayó que el objetivo de la reforma no es “atacar a los estatales”, sino “reconocer a los buenos empleados públicos, que son muchos: policías, docentes, médicos”, mientras que apuntó contra quienes abusan de licencias o presentan certificados falsos.

“Para echar a alguien que falta reiteradamente hay que esperar cuatro años. Eso es insostenible. Lo que buscamos es un Estado más eficaz y ágil, que premie la productividad y sancione las irregularidades”, afirmó.

También cuestionó la estructura salarial actual: “La pirámide laboral está achatada y los sueldos bajos, fruto de paritarias mal encaradas. No hay incentivo para ser jefe o gerente de un servicio estatal. Eso lo estamos corrigiendo con ítems de productividad, como en el sector privado”.

Reclamo a la oposición

El mandatario provincial reclamó a sus adversarios políticos “hacer propuestas en lugar de defender al vago que falta y no se lo puede echar”. Recordó que en años anteriores se detectaron situaciones extremas, como empleados que vivían en el exterior y seguían cobrando sueldos estatales.

“Todo eso lo paga el contribuyente. Estamos cuidando el erario público con estas modificaciones, para que los futuros gobiernos tengan un Estado más eficiente y con capacidad de tomar decisiones”, sostuvo.

