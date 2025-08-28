Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

El boom de las compras online no se limita al sector textil: la tecnología también se consolida como uno de los rubros con mayor crecimiento. En este escenario, Tierra del Fuego se suma con un nuevo esquema que permite la compra directa de electrodomésticos y productos electrónicos con beneficios impositivos para los residentes.

El régimen habilita la venta directa al consumidor y coloca a los productos fueguinos en competencia con las plataformas internacionales. La compra se realiza online, con entrega a domicilio, y asegura tecnología de última generación con respaldo oficial y precios cercanos a los del exterior.

Te puede servir Cómo saber si vas a cobrar el Progresar de ANSES en septiembre 2025

PASO A PASO Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Ahora es posible comprar tecnología a través del sitio web ‘CourierTDF’ , inaugurada por la empresa Mirgor. Desde este miércoles , los usuarios pueden ingresar al portal y adquirir celulares, televisores y monitores Samsung o Qüint sin intermediarios ni trámites complejos.

En paralelo, la tienda Newsan incorporó en su sitio web una pestaña llamada “Venta Courier Tierra del Fuego” , con seis productos disponibles: tres aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores. En este caso, las marcas ofrecidas son Sansei, Noblex y Whirlpool , y las operaciones se realizan en pesos.

image Más empresas fueguinas se suman a la venta online de productos tecnológicos.

Otras compañías, como BGH, también se preparan para sumarse en los próximos días. Los grandes retails acompañarán con sus propias plataformas de venta online, aunque bajo la modalidad “por cuenta y orden”, lo que significa que no tendrán responsabilidad directa en la transacción.

Paso a paso: cómo comprar en CourierTDF

CourierTDF busca impulsar la compra de tecnología fueguina a precios competitivos, con entrega directa desde la fábrica hasta el domicilio. El sistema promete garantía oficial, plazos de entrega más cortos y la ventaja de evitar sobreprecios al eliminar intermediarios.

De esta manera, los pasos que se deben tener en cuenta son los siguientes:

Catálogo actualizado : disponible en la web de CourierTDF, con productos en constante renovación.

: disponible en la web de CourierTDF, con productos en constante renovación. Precios en dólares : todos los valores están expresados en USD.

: todos los valores están expresados en USD. Envío según destino : el costo se calcula en función de la ubicación y el tipo de producto.

: el costo se calcula en función de la ubicación y el tipo de producto. Límites de compra : hasta 3 unidades iguales por año calendario y un máximo de USD 3.000 por despacho.

: hasta 3 unidades iguales por año calendario y un máximo de USD 3.000 por despacho. Forma de pago : no admite cuotas; el pago debe hacerse en un solo movimiento.

: no admite cuotas; el pago debe hacerse en un solo movimiento. Requisitos bancarios : contar con una cuenta en dólares con saldo suficiente y una tarjeta de débito habilitada.

: contar con una cuenta en dólares con saldo suficiente y una tarjeta de débito habilitada. Factura oficial: tras la compra, el usuario recibe una factura tipo E, la única válida para este tipo de exportaciones minoristas.

Lo que hay que saber antes de comprar online en Tierra del Fuego

El régimen funciona bajo la modalidad Courier y habilita a los fabricantes fueguinos a despachar productos tecnológicos de manera directa a los consumidores de todo el país, como si se tratara de una operación de exportación simplificada.

Se aplica únicamente a bienes nuevos de manufactura nacional y está limitado a compras para uso personal, con topes de cantidad y de valor por transacción.

La gran diferencia está en lo impositivo: las operaciones quedan exceptuadas del pago de IVA y otros tributos internos que gravan a la electrónica importada o comercializada en el mercado local. Esta condición impacta directamente en el precio final, que puede resultar entre 20% y 30% más bajo que en las cadenas tradicionales de electrodomésticos o en las páginas oficiales de los fabricantes.

Con esta nueva modalidad, la industria tecnológica de Tierra del Fuego busca ganar protagonismo en el comercio electrónico nacional, ofreciendo precios competitivos y mayor acceso a productos de última generación/ Fuente: Infobae