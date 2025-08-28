COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Con beneficios fiscales, Tierra del Fuego ofrece tecnología más barata de forma online. Cómo comprar paso a paso en CourierTDF.

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
Por Sitio Andino Economía

El boom de las compras online no se limita al sector textil: la tecnología también se consolida como uno de los rubros con mayor crecimiento. En este escenario, Tierra del Fuego se suma con un nuevo esquema que permite la compra directa de electrodomésticos y productos electrónicos con beneficios impositivos para los residentes.

El régimen habilita la venta directa al consumidor y coloca a los productos fueguinos en competencia con las plataformas internacionales. La compra se realiza online, con entrega a domicilio, y asegura tecnología de última generación con respaldo oficial y precios cercanos a los del exterior.

Lee además
Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
Cómo saber si vas a cobrar el Progresar de ANSES en septiembre 2025
Te puede servir

Cómo saber si vas a cobrar el Progresar de ANSES en septiembre 2025

Dónde comprar online en Tierra del Fuego

Ahora es posible comprar tecnología a través del sitio web ‘CourierTDF’, inaugurada por la empresa Mirgor. Desde este miércoles, los usuarios pueden ingresar al portal y adquirir celulares, televisores y monitores Samsung o Qüint sin intermediarios ni trámites complejos.

En paralelo, la tienda Newsan incorporó en su sitio web una pestaña llamada “Venta Courier Tierra del Fuego”, con seis productos disponibles: tres aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores. En este caso, las marcas ofrecidas son Sansei, Noblex y Whirlpool, y las operaciones se realizan en pesos.

image
Más empresas fueguinas se suman a la venta online de productos tecnológicos.

Más empresas fueguinas se suman a la venta online de productos tecnológicos.

Otras compañías, como BGH, también se preparan para sumarse en los próximos días. Los grandes retails acompañarán con sus propias plataformas de venta online, aunque bajo la modalidad “por cuenta y orden”, lo que significa que no tendrán responsabilidad directa en la transacción.

Paso a paso: cómo comprar en CourierTDF

CourierTDF busca impulsar la compra de tecnología fueguina a precios competitivos, con entrega directa desde la fábrica hasta el domicilio. El sistema promete garantía oficial, plazos de entrega más cortos y la ventaja de evitar sobreprecios al eliminar intermediarios.

De esta manera, los pasos que se deben tener en cuenta son los siguientes:

  • Catálogo actualizado: disponible en la web de CourierTDF, con productos en constante renovación.
  • Precios en dólares: todos los valores están expresados en USD.
  • Envío según destino: el costo se calcula en función de la ubicación y el tipo de producto.
  • Límites de compra: hasta 3 unidades iguales por año calendario y un máximo de USD 3.000 por despacho.
  • Forma de pago: no admite cuotas; el pago debe hacerse en un solo movimiento.
  • Requisitos bancarios: contar con una cuenta en dólares con saldo suficiente y una tarjeta de débito habilitada.
  • Factura oficial: tras la compra, el usuario recibe una factura tipo E, la única válida para este tipo de exportaciones minoristas.

Lo que hay que saber antes de comprar online en Tierra del Fuego

El régimen funciona bajo la modalidad Courier y habilita a los fabricantes fueguinos a despachar productos tecnológicos de manera directa a los consumidores de todo el país, como si se tratara de una operación de exportación simplificada.

Se aplica únicamente a bienes nuevos de manufactura nacional y está limitado a compras para uso personal, con topes de cantidad y de valor por transacción.

La gran diferencia está en lo impositivo: las operaciones quedan exceptuadas del pago de IVA y otros tributos internos que gravan a la electrónica importada o comercializada en el mercado local. Esta condición impacta directamente en el precio final, que puede resultar entre 20% y 30% más bajo que en las cadenas tradicionales de electrodomésticos o en las páginas oficiales de los fabricantes.

Con esta nueva modalidad, la industria tecnológica de Tierra del Fuego busca ganar protagonismo en el comercio electrónico nacional, ofreciendo precios competitivos y mayor acceso a productos de última generación/ Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

A través de una ley "anti Shein", la industria textil busca frenar el boom de importaciones

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

Con tasa de interés por las nubes y dólar en alza el plan económico sigue en zona de riesgo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

El Gobierno flexibiliza el IVA: qué dispuso ARCA y desde cuándo entra en vigencia

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Cuáles son los celulares que el Banco Nación vende con más de 20% de descuento esta semana
PROMOCIÓN

Cuáles son los celulares que el Banco Nación ofrece con más de 20% de descuento esta semana

Te Puede Interesar

Tras los incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile se temen represalias a argentinos que viajen a Chile. 
VIOLENCIA

El Gobierno de Mendoza pidió a Chile "protección" para los argentinos que viajen tras las amenazas de hinchas

Por Cecilia Zabala
A través de una ley anti Shein, la industria textil busca frenar el boom de importaciones
APERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

A través de una ley "anti Shein", la industria textil busca frenar el boom de importaciones

Por Soledad Maturano
Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno. Imagen ilustrativa
Mejoras edilicias

Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno de Mendoza

Por Natalia Mantineo