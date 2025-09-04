Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Un colombiano de 32 años fue detenido en Chacras de Coria por la Policía Federal. El hombre poseía pedido de captura internacional.

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional

 Por Carla Canizzaro

Un ciudadano colombiano de 32 años fue detenido en Mendoza por la Policía Federal Argentina (PFA), acusado de integrar una organización criminal dedicada al lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El operativo se concretó en Chacras de Coria con la colaboración de Migraciones y fuerzas federales.

Cómo fue la detención del ciudadano colombiano

El procedimiento, realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones con apoyo de la División Unidad Operativa Federal Mendoza, se llevó a cabo tras una alerta de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos vigente desde mayo, emitido por la justicia de Colombia en el marco de una causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

pfa, detención
Un ciudadano colombiano de 32 años fue detenido en Mendoza por la Policía Federal Argentina

Según la investigación, el detenido habría formado parte de una red que operaba en todo el territorio colombiano mediante la plataforma virtual “Daily Cop”, presentada como la primera criptomoneda de ese país, utilizada para captar fondos de manera masiva y fraudulenta.

La captura se concretó el 26 de agosto, cuando efectivos federales montaron un operativo de vigilancia en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Allí, el sospechoso fue identificado mientras caminaba por el pasaje Callejón Gutiérrez y quedó inmediatamente detenido.

El acusado se encuentra ahora a disposición del Juzgado Federal de Garantías de Mendoza, a cargo del juez Alberto Carelli, con la intervención de la Secretaría Penal de la Dra. Mariela Andia, en espera de la continuidad de su proceso judicial.

