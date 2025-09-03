Rápida intervención

La Policía de Mendoza salvó a un hombre de 96 años tras un llamado al 911 en Tupungato

Efectivos de la Policía de Mendoza hallaron al anciano herido en su casa y lo asistieron hasta la llegada de la ambulancia. Un vecino alertó sobre el hecho.

El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre los disparos

El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre los disparos

Por Sitio Andino Policiales

La rápida intervención de la Policía de Mendoza permitió salvar la vida de un hombre de 96 años en el departamento de Tupungato. El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre disparos en inmediaciones de las calles La Gloria y Real.

De inmediato, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) envió a la Unidad Especial de Patrullaje, que llegó rápidamente al lugar.

Lee además
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro
Insólito episodio ocurrido en Godoy Cruz.
el progenitor creía que estaba durmiendo

Godoy Cruz: le robó el auto a su padre, intentó escapar de la policía, pero lo detuvieron
patrullero policia de mendoza.jpg
La rápida intervención de la Policía de Mendoza permitió salvar la vida de un anciano

La rápida intervención de la Policía de Mendoza permitió salvar la vida de un anciano

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron al anciano con una herida en la cabeza y un arma en la mano. Los efectivos lograron retirarle el revólver, contenerlo y asistirlo en primera instancia hasta el arribo de la ambulancia.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica especializada.

Temas
Seguí leyendo

Detectan en General Alvear el transporte ilegal de 84 vaquillonas

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

La Policía de Mendoza detuvo en Malargüe a un hombre con un arma casera lista para usar

Tiene 46 cumbres en el Aconcagua y salva vidas: la historia de "Tato" Mayorga

¿Cómo actuar ante un hecho delictivo en la Provincia de Mendoza?

Cayó el "Clan del Norte", una banda que vendía droga en San Martín

Control de alcoholemia: terminó en una comisaría por manejar ebrio en Ciudad

Lo detuvieron en un control vial en Maipú y excedió el límite del alcoholímetro

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Te Puede Interesar

Cambia la percepción de la minería argentina y pasa de la desconfianza al apoyo
Imagen Social

Cambia la percepción de la minería argentina y pasa de la desconfianza al apoyo

Por Marcelo López Álvarez
El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo video
Cierre de campaña en PBA

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Por Sitio Andino Política
Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.
Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Por Natalia Mantineo