La Policía de Mendoza salvó a un hombre de 96 años tras un llamado al 911 en Tupungato

La rápida intervención de la Policía de Mendoza permitió salvar la vida de un hombre de 96 años en el departamento de Tupungato. El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre disparos en inmediaciones de las calles La Gloria y Real.

De inmediato, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) envió a la Unidad Especial de Patrullaje, que llegó rápidamente al lugar.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron al anciano con una herida en la cabeza y un arma en la mano. Los efectivos lograron retirarle el revólver, contenerlo y asistirlo en primera instancia hasta el arribo de la ambulancia.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica especializada.