Historias de vida

Tiene 46 cumbres en el Aconcagua y salva vidas: la historia de "Tato" Mayorga

Te contamos la historia de vida de un efectivo de la Policía de Mendoza que ya cuenta con 46 cumbres en el Cerro Aconcagua.

Tato Mayorga en una de las tantas cumbres en el Aconcagua.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Oscar Ceferino “Tato” Mayorga tiene 44 años, es auxiliar tercero de la Policía de Mendoza y desde hace 18 temporadas integra la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM), siendo hoy el integrante más experimentado de este cuerpo especializado en Alta Montaña, que protege y asiste a los miles de turistas y andinistas que llegan cada temporada al Parque Provincial Aconcagua.

46 cumbres en el Aconcagua y cientos de vidas asistidas

La historia de vida de Mayorga está marcada por un récord impresionante: 46 ascensos al Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América con 6.962 metros.

La mayoría de esas cumbres ocurrieron durante operativos de rescate, en condiciones extremas. “Cada cumbre tiene un rostro, una historia. En la montaña no hay margen de error”, sostuvo el efectivo.

Tato Mayorga, policia escalador

"Tato" Mayorga tiene 46 cumbres al Aconcagua y ha salvado la vida de varios turistas o andinistas.

Ha participado en rescates de enorme complejidad: turistas desorientados, deportistas con edemas pulmonares o cerebrales, y evacuaciones desde más de 6.000 metros de altura. Uno de los episodios que más lo marcaron fue el auxilio a una andinista francesa atrapada en plena tormenta a 5.500 metros.

Vocación y prevención en la Alta Montaña

Para Mayorga, su misión no solo es rescatar. También se dedica a la prevención: controla senderos, revisa equipos y ofrece recomendaciones a los visitantes. “Una palabra a tiempo también salva vidas”, explica.

Su disciplina es parte de su vida diaria: entrenamiento constante, preparación física y una entrega total al servicio. Consciente de ser hoy el más experimentado de la patrulla, transmite su legado con hechos: “Si me ven dar todo en un rescate, sabrán cuál es la esencia de esta tarea”.

Con 46 cumbres en el Aconcagua y cientos de vidas asistidas, Oscar “Tato” Mayorga se ha convertido en un símbolo de la Policía de Mendoza y en una figura clave del rescate en Alta Montaña.

