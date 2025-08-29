Lo detuvieron en un control vial en Maipú y excedió el límite del alcoholímetro

Anoche se realizó un importante control de alcoholemia en Maipú.

Un hombre de 38 años años quedó demorado luego de ser sorprendido en un control de alcoholemia en Maipú que arrojó un dato superior al alcance máximo que tienen los alcoholímetros de la Policía de Mendoza, que es de 3 gramos de alcohol en sangre.

El procedimiento fue a las 20 del jueves en Palma y 20 de Junio de Maipú y según fuentes policiales, el resultado indicó +3 gramos.

Ante esto, por directivas de la justicia el sospechoso, identificado como Mario Aguilera, fue demorado en una comisaría y se le inició el proceso contravencional típico para este tipo de casos, con una fuerte multa económica y el secuestro del auto, entre otras medidas.

De acuerdo al procedimiento policial, el cual fue en el marco de los operativos que realiza periódicamente la Policía de Mendoza , Aguilera manejaba un VW Gol por Palma y fue detenido en un control de alcoholemia.

Palma y 20 de Junio de Maipú, el lugar del control de alcoholemia.

Los policías le pidieron al conductor toda la documentación del rodado y anticiparon que, a primera vista, se advertía el estado de alcoholemia que tenía el hombre.

Pero cuando hicieron el control de alcoholemia, se sorprendieron, debido a que el mismo arrojó el máximo posible que es +3, es decir, más de lo que puede llegar a calcular el alcoholímetro.

El procedimiento quedó en manos de la fiscalía de Maipú.