La Policía de Mendoza controló 1.600 vehículos y detectó 28 conductores alcoholizados

La Policía de Mendoza desplegó intensos operativos de seguridad vial durante el fin de semana del 22 al 24 de agosto. Se fiscalizaron más de 1.600 vehículos en rutas y accesos de toda la provincia, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la conciencia ciudadana en torno a la conducción responsable .

En total, se labraron 710 actas de infracción , de las cuales 559 correspondieron a faltas leves. También se retuvieron 26 licencias de conducir , 19 motocicletas y 26 automóviles particulares .

Uno de los ejes de los procedimientos fueron los controles de alcoholemia : se realizaron 479 pruebas , con un 94,15 % de resultados negativos. Solo 28 conductores fueron detectados con alcohol en sangre.

En el Sur provincial , particularmente en General Alvear , los controles se llevaron a cabo en conjunto con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y el Cuerpo de Preventores de la Municipalidad . Allí se verificaron 22 autos, seis motos y tres taxis y remises. De 13 pruebas de alcoholemia, dos resultaron positivas, con registros de 1,31 g/l y 2,10 g/l .

En San Rafael, la policía desactivó una juntada de motociclistas en inmediaciones del dique El Tigre. Catorce personas fueron demoradas por realizar maniobras peligrosas y circular con rodados sin patentes visibles. Los infractores, de entre 18 y 36 años, fueron notificados por contravención a la Ley N.º 9.099 y quedaron a disposición de la Justicia Contravencional. Casi en el otro extremo del territorio provincial, la policía intervino en un caso similar. En Rivadavia, este domingo se desactivó una juntada ilegal de Stunt en la que participaron numerosas motos.

Las autoridades provinciales subrayaron que estos operativos de tránsito continuarán de forma permanente en todo el territorio mendocino con el objetivo de reducir siniestros viales y garantizar mayor seguridad pública. Fuente: Ministerio de Seguridad y Justicia.