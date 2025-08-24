investigación

Seguridad en el Valle de Uco: desafíos rurales y urbanos

Analizamos los delitos que más se repiten en el Valle de Uco y mostramos la estrategia de la Policía de Mendoza para mejorar la seguridad.

La Policía de Mendoza intensifica los controles en el Valle de Uco.&nbsp;

La Policía de Mendoza intensifica los controles en el Valle de Uco. 

 Por Pablo Segura

El Valle de Uco, reconocido por su producción vitivinícola y su atractivo turístico, enfrenta en los últimos años desafíos crecientes en materia de seguridad. La combinación de zonas rurales extensas y núcleos urbanos genera un escenario complejo para las autoridades y la Policía de Mendoza, que trabaja activamente para prevenir delitos y garantizar la seguridad en el Valle de Uco para vecinos y visitantes.

De esta forma, las propias autoridades admiten haber puesto la lupa en algunos delitos en particular, como por ejemplo el robo de nueces y ajo, como así también en la cacería ilegal o abigeatos.

Delitos más frecuentes en el Valle de Uco

En el Valle de Uco, si bien se detectan delitos “comunes” como robos en viviendas, hurtos de automóviles y motos, existen varios ilícitos en establecimientos agrícolas.

Las zonas rurales registran sustracciones de animales y maquinaria agrícola, afectando directamente a los productores vitivinícolas, como así también el robo de nuez y ajo.

“Según nuestras intervenciones tenemos delitos contra la nuez en la temporada de cosecha, sobre todo en Tupungato. Algo también se nota en San Carlos con relación al ajo y también mayormente con casos de cacería y abigeato, desde Pareditas hacia el sur”, explicó Adrián Ríos, Jefe de Policía Rural.

Acciones de la Policía de Mendoza

La Policía de Mendoza ha intensificado sus operativos en todo el Valle de Uco, incluyendo controles vehiculares, patrullajes preventivos y monitoreo de zonas críticas. Se aplican estrategias de inteligencia criminal, con relevamiento de datos sobre delitos recurrentes y seguimiento de sospechosos mediante denuncias formales y virtuales.

operativo policial, tupungato
Tras un operativo reciente en el Valle de Uco, recuperaron 120 kilos de nueces sustraídas.

Tras un operativo reciente en el Valle de Uco, recuperaron 120 kilos de nueces sustraídas.

Además, la Policía de Mendoza desarrolla programas de proximidad con la comunidad, fortaleciendo redes de vigilancia vecinal, promoviendo la educación sobre seguridad y fomentando la denuncia temprana para una investigación más eficiente de los delitos.

“La forma de prevenir son dos. Se trabaja con la forma convencional, con patrullajes típicos, sobre todo en base a estadísticas. Y también atacamos los comercios, porque generalmente siempre todo lo sustraído termina en un mercado negro”, agregó Ríos.

Luego, detalló: “Es muy poco lo que queda para el consumo. Por ejemplo, en la ganadería, atacamos la venta de carnes con el sector de bromatología o con la nuez con el área de fiscalización y control en los lugares donde se elabora”.

Desafíos y perspectivas de la seguridad en el Valle de Uco

A pesar de los esfuerzos policiales, la seguridad en el Valle de Uco sigue siendo un desafío debido a la extensión territorial y la dificultad de cobertura constante en áreas rurales. La coordinación entre municipios, productores y vecinos es clave para mantener la seguridad en la región.

En conclusión, la Policía de Mendoza reafirma su compromiso con la seguridad en el Valle de Uco, trabajando en la prevención de delitos rurales y urbanos, y buscando garantizar un entorno seguro para la comunidad y los turistas que visitan la región.

