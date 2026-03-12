12 de marzo de 2026
Sitio Andino
La cocina y los paisajes de Mendoza serán protagonistas en un ciclo internacional

Con los mejores escenarios naturales del Valle de Uco y la conducción de un reconocido chef, será un informe que explora la identidad gastronómica de la región a través de sabores ancestrales.

La cocina y los paisajes de Mendoza serán protagonistas en un programa internacional

La cocina y los paisajes de Mendoza serán protagonistas en un programa internacional

Foto: gentileza
La provincia de Mendoza vuelve a ubicarse en el centro de la escena turística tras el anuncio de un nuevo programa gastronómico impulsado por una productora internacional. La propuesta combina cocina regional e historia local y se desarrolla en cuatro episodios grabados en los paisajes más destacados del Valle de Uco.

Mendoza como protagonista: de qué trata la propuesta internacional

Bajo el título “Finca Las Divas, cocina con historia”, el ciclo propone mostrar al mundo la identidad culinaria de Cuyo. A través de sabores ancestrales y tradiciones que atraviesan distintas etapas históricas, invita a descubrir la cultura gastronómica local desde una mirada contemporánea.

Elegida por su peso geográfico, histórico y cultural, Mendoza se convierte en el escenario central del recorrido. El programa explora su clima árido, los paisajes montañosos de la Cordillera de los Andes y la fuerte tradición vitivinícola que caracteriza a la provincia.

Será un informe de 4 entregas que combinan lo mejor del turismo y la cocina de Mendoza.

Será un informe de 4 entregas que combinan lo mejor del turismo y la cocina de Mendoza.

Las grabaciones se realizaron a unos 1.350 metros sobre el nivel del mar, en el restaurante Finca Las Divas, ubicado en el departamento de Tupungato. El programa cuenta con la conducción del chef mendocino Guido Gonnet, quien propone un recorrido por las tradiciones culinarias de pueblos originarios, mestizos y criollos que moldearon la identidad gastronómica de Cuyo.

Ingredientes, técnicas y relatos vinculados a las culturas huarpes, incas y criollas se combinan en una reinterpretación actual de la cocina regional. A lo largo de los episodios se mostrarán preparaciones que van desde quesos de cabra hasta dulces tradicionales, en un diálogo constante entre pasado y presente.

Cada capítulo aborda un momento histórico distinto:

  • Capítulo 1 – Huarpes: una inmersión en los sabores originarios con quesillo de cabra de Lavalle, pato asado con puré de calabaza y un postre de financier de algarroba e higos.
  • Capítulo 2 – Incas: el legado andino reflejado en platos como polenta grillada, tubérculos con salsa uchuta y pastel de choclo.
  • Capítulo 3 – Colonización: el encuentro de culturas en propuestas como mate con sopaipillas y puchero de osobuco con vegetales al disco.
  • Capítulo 4 – Criollos: la consolidación de la identidad regional con clásicos como empanadas, pastel de papa y rogel con dulce de leche.

Más allá de su propuesta gastronómica, el programa también funciona como una ventana turística para Mendoza. El ciclo podrá verse por televisión y streaming a partir del 14 de marzo y pone en valor los atractivos de la provincia, considerada uno de los destinos más elegidos por visitantes extranjeros en Argentina.

El programa no solo se emitirá en Argentina, sino también en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay a través de la señal internacional DNEWS, que llevará la gastronomía cuyana a millones de espectadores en la región.

