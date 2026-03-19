Crisis en el sistema de discapacidad: profesionales del Valle de Uco advierten que peligran las prestaciones

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad en Argentina , profesionales del Valle de Uco advierten que la situación está lejos de resolverse.

A pesar de la declaración de emergencia y de los reiterados reclamos a nivel nacional , continúan los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles, lo que genera una fuerte incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones.

"Estamos trabajando con tarifas de 2024": el reclamo de prestadores de discapacidad

Ante este escenario, muchos centros y especialistas se ven obligados a reinventarse para poder sostener su trabajo. En algunos casos combinan prestaciones con obra social y atención particular, mientras que en otros se reduce la cantidad de sesiones cubiertas.

Se trata de medidas que no responden a decisiones individuales , sino a la necesidad de adaptarse a un sistema que no está brindando respuestas.

El impacto en las familias y en las personas con discapacidad

La situación termina repercutiendo directamente en las familias y en las personas con discapacidad, que deben afrontar mayores costos o, en algunos casos, reducir la frecuencia de los tratamientos.

Una problemática que se vive en todo el país y lógico,, el Valle de Uco no escapa a dicha situación y que vuelve a poner en debate el acceso real a los derechos de las personas con discapacidad.