Camino Seguro a la Escuela

Seguridad que se ve: pecheras reflectivas para niños en General Alvear

La iniciativa busca reforzar la seguridad vial de los estudiantes, especialmente en zonas rurales del departamento de General Alvear.

Seguridad para las escuelas de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del programa "Camino Seguro a la Escuela", impulsado por el área de Municipio Saludable de General Alvear y con el apoyo de la Dirección General de Seguridad y la Policía de Tránsito Municipal, se realizó la entrega de pecheras reflectivas a estudiantes de dos instituciones educativas locales.

Las escuelas beneficiadas fueron Juan XXIII y Maximiliano Leiva. En esta última, la actividad coincidió con un encuentro de escuelas rurales, donde además se presentó una exhibición de vehículos autónomos no tripulados por parte de la Policía de Mendoza. Durante el evento también se llevó a cabo un muestreo como parte de las actividades planificadas.

El programa "Camino Seguro a la Escuela" tiene como objetivo principal promover la seguridad vial y fomentar hábitos responsables en el trayecto diario que realizan los estudiantes hacia sus establecimientos. La entrega de pecheras reflectivas es una de las acciones clave para lograr este propósito.

Brindar seguridad a las escuelas de General Alvear

Dirigido específicamente a escuelas primarias rurales, el programa busca brindar a los alumnos herramientas de visibilidad y protección que contribuyan a reducir riesgos en su desplazamiento cotidiano.

La inscripción al programa se realizó mediante un enlace gestionado por la Supervisión N° 5 de Educación Física, lo que facilitó un proceso de registro simple y eficiente para las escuelas interesadas.

El equipo de Municipio Saludable estuvo presente en ambas jornadas, trabajando de forma articulada con la Dirección General de Seguridad y la Policía de Tránsito Municipal. La participación del comisario Luis Alcaino subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional en iniciativas de prevención y seguridad vial.

“Además, en la Escuela Juan XXIII se entregaron llaveros refractarios para mochilas y se colocaron calcomanías reflectantes en bicicletas”, según detalló Analía García, a cargo de Municipio Saludable.

Desde la organización adelantaron que se continuará con la entrega progresiva de pecheras en las escuelas rurales que se hayan inscrito al programa, con el objetivo de ampliar la cobertura y beneficiar a más estudiantes de la región.

