Video: cámaras del CEO y acción del 911 permiten frustrar un robo y detener a un sospechoso en Guaymallén

El monitoreo en tiempo real del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la coordinación de móviles policiales permitieron realizar un operativo cerrojo.

Por Sitio Andino Policiales

Gracias al accionar de una operadora del 911 y el monitoreo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), junto con la coordinación de móviles, la Policía de Mendoza frustró un robo y detuvo a un delincuente con antecedentes, en Guaymallén.

Cómo fue el operativo tras el robo

El hecho comenzó cuando una mujer alertó a la línea de emergencias que su padre estaba siendo asaltado en su domicilio de la calle Everest. La denunciante describió que los delincuentes pedían las llaves del vehículo y se fugaron en un VW Fox azul, llevándose otras pertenencias.

Manteniendo la comunicación constante con las víctimas, fue activado un operativo cerrojo en la zona. Gracias al seguimiento de las cámaras del CEO y al sistema lector de patentes, la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) localizó el auto y persiguió a los responsables hasta la intersección de Cobos y Moldes.

Los individuos abandonaron el vehículo y huyeron a pie hacia un centro comercial cercano, donde personal policial logró la detención de uno de ellos y le incautaron un revólver y dos teléfonos.

El detenido de 44 años, con antecedentes por infracción a la Ley N° 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, y robo agravado por escalamiento quedó a disposición de la Justicia, mientras se recuperaron el vehículo y los bienes sustraídos.

