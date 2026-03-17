Lo apuñalaron en Maipú y se salvó de milagro: los detalles

Un hombre fue víctima de un violento robo en Maipú.

Un joven de 27 años denunció que fue apuñalado en Maipú durante un robo en la vía pública, donde una pareja lo atacó para sustraerle sus pertenencias, aunque el damnificado se resistió y fue allí cuando recibió la violenta agresión.

El hecho ocurrió el lunes en el barrio El Rosedal de Maipú , y la víctima recibió una lesión en las costillas, que de milagro no afectó a ninguno de los órganos vitales. Por ende, fue asistido en el hospital y horas después se retiró a su hogar.

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

En tanto que los dos autores del hecho lograron escapar sin ser detenidos . Ahora son buscados por la policía.

Según la denuncia del damnificado, todo ocurrió a la altura de la manzana D del barrio El Rosedal, en Maipú (cerca de calle Boedo).

La víctima había dejado a su hijo en la escuela y caminaba hacia la casa de su pareja, cuando fue interceptado por un hombre y una mujer, quienes bajo amenaza comenzaron a pedirle sus pertenencias.

Al parecer el damnificado, de quien se reserva su identidad, se resistió a entregar sus pertenencias y en ese momento fue apuñalado, quedando tendido en el piso.

Por la gravedad de la herida, el hombre decidió caminar hacia el hospital Paroissien, donde fue asistido por médicos de guardia. En ese lugar, el hombre dio detalles de lo ocurrido.

Ahora el caso es investigado por la fiscalía de robos. Por el momento no hay detenidos.