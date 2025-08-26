Críticas sindicales al Plan Andes de YPF y cambios en la estrategia del gobierno de Mendoza

La decisión de YPF de retirarse definitivamente de la explotación de áreas convencionales en Mendoza, y en todo el país , para concentrarse en Vaca Muerta , marca un punto de inflexión en la industria petrolera .

Las polémicas sobre la calidad y capacidad de los adjudicatarios de los pozos que pertenecían a la petrolera estatal vienen siendo uno de los grandes temas de discusión en el sector y motivo de denuncia de analistas y sindicatos . El gobernador Alfredo Cornejo pareció tomar nota de los reclamos y de lo que se vivió en Mendoza en los últimos meses y, cara a cara, le aseguró a Horacio Marín que “ no seremos tan ingenuos ” como en la primera fase de transferencia de concesiones realizada bajo el Plan Andes .

Para el Sindicato de Jerárquicos del Petróleo de Cuyo , las palabras del mandatario provincial son una admisión indirecta de las debilidades de la primera etapa del Plan de Retiro , que permitió el traspaso de áreas maduras a compañías privadas sin que existiera un control suficiente sobre los compromisos de inversión , la preservación ambiental , la estabilidad laboral y la capacidad financiera de los adjudicatarios .

El cambio de postura del gobierno provincial quedó de manifiesto en el encuentro que Cornejo mantuvo con el CEO de YPF, Horacio Marín , en el Club del Petróleo . Allí, el mandatario mendocino deslizó que la provincia no repetirá los errores cometidos y que impondrá un sistema de control más estricto en las áreas hidrocarburíferas que saldrán a licitación en lo que resta de 2025 , bajo un esquema de “licitación continua” .

Para el Sindicato de Jerárquicos Petroleros, la frase “no seremos tan ingenuos” encierra un reconocimiento a las críticas formuladas por los trabajadores y algunos sectores empresariales, que vieron en la primera etapa del Plan Andes un proceso con promesas incumplidas. En efecto, los compromisos de inversión asumidos por algunas operadoras que recibieron concesiones no se tradujeron en el desarrollo esperado, y el temor al abandono ambiental se volvió un tema recurrente en los foros especializados. Situación potenciada por la caída en default y el desprendimiento rápido de pozos adjudicados por algunas operadoras beneficiadas.

La provincia parece decidida a tomar el papel de árbitro y última instancia de decisión en las futuras transferencias. Sin embargo, el desafío es complejo: el retiro de YPF de los pozos convencionales se da en un contexto de limitada infraestructura y con empresas de menor escala que deberán asumir la explotación de campos maduros con costos crecientes y productividad decreciente.

image Cara a Cara Alfredo Cornejo le advirtió a Horacio Marín (Titular de YPF) que Mendoza "no será tan ingenua" en una nueva etapa del Plan Andes. (Foto de Archivo)

El rol del sindicato y la defensa del empleo

Julián Matamala, secretario general del Sindicato de Jerárquicos del Petróleo de Cuyo, recordó que desde hace años la organización exige una intervención activa del Estado Provincial en las licitaciones, con el objetivo de proteger el carácter estratégico del recurso. “Siempre pedimos que las nuevas concesiones prioricen planes de inversión sólidos, estabilidad laboral y fiscalización ambiental. Lamentablemente, esas demandas históricamente no fueron escuchadas”, señaló.

Los petroleros remarcan que el retiro de YPF plantea también la amenaza de despidos masivos en una actividad que constituye el sostén de miles de familias mendocinas. Si las nuevas operadoras no garantizan la continuidad en los puestos de trabajo y condiciones laborales estables, el impacto social podría ser considerable.

La dirigencia gremial, si bien valora el compromiso de una fiscalización más estricta, advierte que la clave será la efectividad de esa supervisión. “Ahora el Gobierno parece tomar cartas en el asunto. Lo celebramos, pero llegamos tarde. Lo que necesitamos es una intervención sostenida, con reglas claras y un control que no se quede en declaraciones”, expresó Matamala.

El vacío de YPF y la apuesta por Vaca Muerta

La decisión de la petrolera nacional responde a un viraje estratégico que viene consolidándose desde hace varios años. YPF concentrará sus recursos en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y en dos áreas no convencionales en Mendoza. La explotación convencional, de baja rentabilidad y con costos crecientes, ya no figura entre sus prioridades.

Para Mendoza, este retiro significa enfrentar un nuevo paradigma. La provincia deberá diseñar un modelo menos dependiente de la principal empresa energética del país, apoyándose en operadores privados de menor tamaño. Si el proceso se conduce con seriedad y fiscalización, puede abrir una etapa de diversificación y de mayor protagonismo local en la gestión de los recursos. De lo contrario, existe el riesgo de que los pozos convencionales queden en manos de compañías sin capacidad real de inversión, con el consecuente deterioro productivo, social y ambiental.

En palabras de Matamala: “El petróleo es estratégico para Mendoza. Si logramos que las nuevas concesiones estén acompañadas por inversión real, estabilidad laboral y cuidado ambiental, la provincia tendrá futuro. De lo contrario, estaremos hipotecando una parte esencial de nuestra identidad productiva”.