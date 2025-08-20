Alfredo Cornejo se distanció de Luis Petri en su paso por Buenos Aires

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo este miércoles en Buenos Aires, donde participó de dos eventos de carácter político. En uno de ellos, exhibió algunas diferencias con Luis Petri , el candidato a diputado nacional del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza .

Fue en un encuentro privado con el Club del Petróleo , donde el mandatario provincial dejó claro que no se afiliará a LLA , como sí hizo su hoy excorreligionario y ministro de Defensa de la Nación . Una decisión que el propio Cornejo ya había cuestionado horas atrás .

“Hay muchos de nosotros (en relación a los aliados de Javier Milei) que provenimos de otros partidos y que no nos vamos a afiliar a su partido . Vamos a seguir en el nuestro y queremos contribuir a esos consensos sobre las reformas estructurales que harán que Argentina crezca sostenidamente ”, señaló Cornejo, en declaraciones citadas por La Nación .

Argumentó que aceptó converger con LLA en la provincia porque considera “imprescindible” que el gobierno libertario “no salga herido” de los próximos comicios de medio término del 26 de octubre.

El respaldo de Alfredo Cornejo a la gestión de Javier Milei

En ese marco, Cornejo ratificó su respaldo al rumbo económico que trazó el jefe del Estado desde que llegó a la Presidencia, pero advirtió que el equilibrio fiscal “no alcanza” para desarrollar al país y sanear la economía.

En concreto, subrayó que Milei deberá negociar y apelar a la buena praxis política para conseguir que a partir de diciembre se traten y aprueben en la Cámara de Diputados y el Senado un paquete de reformas estructurales en materia laboral, tributaria y fiscal. También hizo hincapié en que la Nación y las provincias deben rediscutir el reparto de recursos.

Javier Milei, Hebe Casado, Alfredo Cornejo 06-09-24 (03).jpg Alfredo Cornejo respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, aunque pidió reformas estructurales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Las provincias deben estar bien financiadas para cumplir las cuatro funciones básicas del Estado, que es la salud pública, la educación pública, la seguridad y la administración de justicia. Y hay que exigirle mayor eficiencia y eficacia a un Estado inteligente y no bobo como tenemos en muchas provincias”, resaltó Cornejo.

Educación y consensos en el Consejo de Mayo

Previo a ese encuentro, el líder radical había visitado al jefe de Gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada para discutir los proyectos que impulsará Milei a través del Consejo de Mayo. Allí también estuvo Carolina Losada, senadora nacional de la UCR por Santa Fe.

Se trata de la tercera reunión de ese órgano, donde se debatió principalmente sobre educación y derecho a la propiedad. El encuentro, encabezado por Francos, reunió a referentes políticos, sindicales y empresariales, como Federico Sturzenegger, Gerardo Martínez (Uocra) y Martín Rappallini (UIA).

Consejo de Mayo, primera reunión 24-06-25, Alfredo Cornejo, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger.jfif Alfredo Cornejo volvió a participar de una reunión del Consejo de Mayo. Foto: Prensa Gobierno nacional

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, presentó un diagnóstico sobre la situación de alfabetización y abandono escolar, mientras que los sectores empresarios y sindicales reclamaron vincular la formación educativa con las demandas del mercado laboral y productivo.

El Consejo, creado tras el Pacto de Mayo, busca consensuar proyectos de ley que se presentarán a partir de diciembre. Según adelantó Cornejo, no habrá reformas por decreto, sino que se buscará construir mayorías en el Congreso.