Los detalles de cómo se dio la afiliación de Luis Petri a La Libertad Avanza y cómo se enteró Cornejo

Mucho se habló estos días sobre la candidatura de Luis Petri como diputado nacional y su consecuente afiliación a La Libertad Avanza , dejando de lado su pertenencia al radicalismo. El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este martes a la movida que pateó el tablero político en Mendoza y cómo lo vivió en primera persona.

Durante una entrega de viviendas en Junín, el primer mandatario detalló que se enteró de la desafiliación a la UCR del ministro de Defensa el mismo sábado , en boca del propio funcionario nacional (en una cumbre realizada en la residencia oficial de La Puntilla ).

Si bien aseguró que el salto de partidos “es inocuo” y “no produce ningún efecto negativo al proyecto que tiene Cambia Mendoza de gobernar la provincia”, no pudo evitar expresar cierta molestia por la decisión de Petri .

“ Yo lo prefiero dentro de mi partido . Toda su familia tiene una larga trayectoria en el radicalismo del Este, incluso ha sido dos veces diputado provincial y dos veces diputado nacional por el radicalismo. No me agrada que alguien abandone a mi partido, pero veo inocuo que se vaya a La Libertad Avanza, porque es un aliado nuestro ”, resumió Cornejo.

Explicó que el pase de Petri a las “Fuerzas del Cielo” responde a una exigencia que bajó Casa Rosada en cuanto a que todos los candidatos que encabezaran las listas de LLA en los 24 distritos debían estar afiliados al partido que lideran los hermanos Milei y los Menem.

Como el cupo radical estaba cubierto por Pamela Verasay en segundo término, y el primer casillero le correspondía a los violetas, los popes del Ejecutivo nacional le pidieron a Petri la afiliación y “él aceptó”. “Entiendo su posición”, sintetizó el mandatario mendocino.

Tras haber aceptado encabezar la lista libertaria/radical en Mendoza y, por ende, dejar el Ministerio de Defensa, Petri visitará suelo mendocino esta semana.

En principio, la actividad confirmada se desarrollará el domingo en el Cerro de La Gloria, en el marco de la conmemoración por el “Día del Padre de la Patria”. Allí, junto al Regimiento de Granaderos a Caballo, el funcionario homenajeará al General José de San Martín.

Algunas versiones lo ubican al presidente Javier Milei en esa actividad, lo que sería todo un acontecimiento en Mendoza y activaría un movimiento político mucho mayor al previsto originalmente para el evento que encabezaría Petri.

No obstante, fuentes de Casa Rosada indicaron a este medio que "no está en agenda" que el Presidente visite la Provincia el próximo domingo, aunque es probable que lo haga en algún momento de la campaña. Sí es seguro que Milei estará en Rosario el viernes, por lo tanto no sería descabellado (aunque sí difícil) que tras su periplo santafesino aterrice en estas tierras. El lunes se ha confirmado la reprogramación del acto suspendido en Junín (Buenos Aires), donde presentará a los candidatos de su fuerza en PBA para los comicios de octubre.

Asimismo, se había agendado una conferencia de prensa para el jueves con el fin de presentar en sociedad todos los candidatos de la alianza LLA+CM, aunque tampoco está 100% confirmada. El evento estaba programado para el lunes y también fue postergado. Allí estarían, además de Petri, Cornejo y el presidente de LLA en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano.