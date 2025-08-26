Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La joven de 31 años fue hallada sin vida en San Rafael. Su pareja, Yamil Yunes, quedó detenido y sería el principal sospechoso del femicidio.

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿

 Por Carla Canizzaro

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio de Rocío Maricel Collado, una joven docente de 31 años que fue víctima de un violento crimen, presuntamente cometido por su expareja, Yamil Yunes. El hombre se encuentra detenido e internado en el hospital Schestakow debido a un brote psicótico.

Según las primeras investigaciones, Yunes habría decapitado a la víctima después de asesinarla. El cuerpo de Rocío fue hallado sin vida alrededor de las 13:40 horas de este martes dentro de una camioneta Fiat Fiorino, la cual estaba estacionada en calle Izuel al 800 desde la medianoche del lunes.

Los detalles del estremecedor crimen

Según fuentes oficiales, Yunes se presentó en la Policía para denunciar que su exmujer “había desaparecido”. Sin embargo, fue aprehendido de inmediato, ya que presentaba manchas de sangre en su ropa. Tras la detención, el fiscal Iván Ábalos ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Independencia al 1.600.

En el lugar, se encontraron otras manchas hemáticas, lo que derivó en una investigación más profunda sobre el hombre y en la búsqueda de la camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue hallado y en su interior estaba el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana.

femicidio, san rafael

Las hipótesis preliminares indican que Yunes habría acuchillado y asesinado a su expareja y, posteriormente, la habría decapitado. No obstante, informaron que en la vivienda de la joven no se detectaron signos de violencia. Posteriormente, el trabajo de Policía Científica constató que el cuerpo presentaba varias lesiones producidas post mortem.

Por estas horas, el Cuerpo Médico Forense realiza la necropsia para determinar la causa de muerte de la docente.

El principal sospechoso del femicidio está detenido

El fiscal de violencia de género, Iván Ábalos, intervino en el caso y dispuso que la Policía de Investigaciones y la Policía Científica realizaran las tareas pertinentes en el lugar. Durante el procedimiento, la Policía detuvo al hombre y fue trasladado al hospital por un cuadro psicótico, mientras que la camioneta fue secuestrada.

En primera instancia, Yunes fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica, ya que presentaba un cuadro de alteración psicótica producto del consumo de estupefacientes.

Dolor en las tres escuelas donde trabajaba la víctima en San Rafael

Rocío Maricel Collado trabajaba como profesora de Lengua en nivel secundario y dictaba clases en tres instituciones céntricas: la Escuela Manuel Ignacio Molina, la Escuela Normal y la Ebyma.

Tras el femicidio, este miércoles los directivos de las escuelas Manuel Ignacio Molina, Mercedes Álvarez de Segura (Ebyma) y la Normal confirmaron la suspensión de clases en el turno mañana, en señal de duelo y respeto por la memoria de la docente.

La comunidad educativa, colegas, estudiantes y familias se encuentra profundamente consternada. En redes sociales se multiplican los mensajes en homenaje a Rocío y los pedidos de justicia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen.

*Con información periodística Cristian Pérez Barceló

