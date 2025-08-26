La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

En las últimas horas, fuentes judiciales confirmaron que Cristian Olguín logró fugarse del país . El hombre, dueño de la empresa Megatecnología , está acusado una gran estafa a alrededor de 100 personas por una suma que alcanzaría los 70 millones de pesos . Presuntamente, Olguín habría viajado a Panamá .

De acuerdo con los datos del Ministerio Público Fiscal , Olguín y su familia abandonaron el país el martes 19 de agosto , un día antes de que se conocieran las primeras denuncias en su contra.

Ahora, los investigadores intentan determinar si desde Panamá realizó otro viaje , teniendo en cuenta que dicho aeropuerto funciona como conexión hacia múltiples destinos internacionales.

Fuentes judiciales vinculadas a la causa ratificaron que Olguín se fugó junto a su hermana , quien también es buscada en el marco de la investigación que salió a la luz el fin de semana.

El proceso judicial se inició el miércoles 20 de agosto, cuando ingresó la mayor cantidad de denuncias. Posteriormente, el viernes 22, la Policía de Mendoza realizó un allanamiento y la Justicia emitió una orden de captura contra Olguín. Sin embargo, entre el sábado 23 y el lunes 25, las denuncias continuaron aumentando.

Cristian Olguin, fugado megatecnología Olguín se fugó junto a su hermana, quien también es buscada en el marco de la investigación

Hasta el momento, se registran 88 causas activas. La Fiscalía a cargo del caso trabaja en la lectura y procesamiento de cada una de ellas, ya que fueron presentadas de manera online. En paralelo, se aguarda la presentación de los comprobantes de transferencias, que funcionarán como prueba junto a las declaraciones de las víctimas.

Además, los damnificados reclaman la devolución de sus bienes, ya que en el allanamiento la Policía secuestró cerca de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM, entre otros elementos.

Qué pasó con el local y la explicación de su dueño que se encuentra prófugo

Días atrás, el dueño del local comercial ubicado en calle Catamarca de la Ciudad de Mendoza, realizó un video y lo publicó en las redes sociales. Explicó cuál es la situación actual del lugar y "asumió su error".

Cristian Olguín, quien es oriundo de Colombia, actualmente está prófugo. El hombre creó Megatecnología en el año 2015 y comercializaba celulares, tablets y accesorios. "Fue poco a poco que fui llevando el negocio a lo que realmente me ha gustado, que son todo el tema de las computadoras", afirmó y agregó que en 2017 logró abrir el local en calle Catamarca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Entre crisis y estabilidades, Olguín comentó que a partir de 2019 su local tuvo una gran repercusión y abrió 2 sucursales más, dos en Mendoza y una en Buenos Aires, con aproximadamente 40 personas trabajando. "Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos 2 años, han sido años realmente difíciles y me costó mucho reducir esa estructura", comentó Olguín en el video.

"Ese fue uno de mis grandes errores porque esa estructura tan pesada que se formó, hizo que el negocio fuera inviable y es mi responsabilidad", agregó. A lo largo del video, el hombre expresó que cada vez le costaba más administrar el local comercial debido a que fallaba en pagos importantes, intentos de robos y la situación económica actual "no acompañaba mucho".