Un incendio en General Alvear afectó una casa y provocó un corte de ruta

La Ruta Nacional 143 permanece cortada por el incendio

incendio, general alvear El incendio afectó a una casa en General Alvear En Mendoza se registraron 88 incendios Luego de un fin de semana alarmante, en el que se registraron 88 incendios en la provincia de Mendoza, el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Defensa Civil, reforzó su llamado a la población para extremar las medidas de prevención.

Con San Rafael como el departamento más afectado con 30 siniestros, los especialistas recuerdan la importancia de la acción humana para evitar nuevos focos.

Los expertos de Defensa Civil subrayan que, si bien factores naturales como la sequía, la baja humedad o el viento Zonda pueden influir,la mayoría de los incendios tienen un origen humano. Por eso, han difundido una serie de medidas de precaución esenciales:

Evitar fogatas y asados en zonas no habilitadas . si se enciende fuego en un lugar permitido, se debe rodear con piedras, asegurarse de apagar completamente las brasas y tener a mano agua, arena o tierra.

No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en campos o rutas.

No abandonar botellas de vidrio u otros objetos en zonas rurales, ya que pueden actuar como lupa y generar un incendio con el sol.

Se recuerda que la quema de campos está prohibida por la Ley 26815 de Manejo de Fuego.