Alerta

Un incendio en General Alvear afectó una casa y provocó un corte de ruta

Una vivienda y vegetación se vieron afectadas por el incendio. Las autoridades y bomberos trabajan en el lugar.

La Ruta Nacional 143 permanece cortada por el incendio

La Ruta Nacional 143 permanece cortada por el incendio

incendio, general alvear
El incendio afectó a una casa en General Alvear

El incendio afectó a una casa en General Alvear

En Mendoza se registraron 88 incendios

Luego de un fin de semana alarmante, en el que se registraron 88 incendios en la provincia de Mendoza, el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Defensa Civil, reforzó su llamado a la población para extremar las medidas de prevención.

Lee además
Diego Martí precisó que serán inflexibles con las multas por incendios.
Entrevista

Diego Martí en Aconcagua Radio: "La mayoría de los incendios son generados por el hombre"
Prevención de incendios: recomendaciones de Defensa Civil tras 88 siniestros en Mendoza.
Para tener en cuenta

Tras 88 incendios en Mendoza, Defensa Civil brinda recomendaciones vitales para la prevención

Con San Rafael como el departamento más afectado con 30 siniestros, los especialistas recuerdan la importancia de la acción humana para evitar nuevos focos.

Los expertos de Defensa Civil subrayan que, si bien factores naturales como la sequía, la baja humedad o el viento Zonda pueden influir,la mayoría de los incendios tienen un origen humano. Por eso, han difundido una serie de medidas de precaución esenciales:

  • Evitar fogatas y asados en zonas no habilitadas. si se enciende fuego en un lugar permitido, se debe rodear con piedras, asegurarse de apagar completamente las brasas y tener a mano agua, arena o tierra.

  • No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en campos o rutas.

  • No abandonar botellas de vidrio u otros objetos en zonas rurales, ya que pueden actuar como lupa y generar un incendio con el sol.

  • Se recuerda que la quema de campos está prohibida por la Ley 26815 de Manejo de Fuego.

Temas
Seguí leyendo

Alerta por incendios en Mendoza: durante el fin de semana se registraron 88 siniestros

Una fábrica de policarbonato sufrió un incendio en Godoy Cruz y las pérdidas fueron totales

El trabajo de los bomberos voluntarios de Mendoza: cómo se puede ser parte

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Pérdidas totales tras un incendio en una carpintería de Lavalle

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Susto en una escuela de San Rafael tras una explosión e incendio

Videos y fotos: la aplanadora que destruyó 5 mil celulares de las cárceles de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

YPF instaló el reactor que conmocionó a Mendoza.
Industria petrolera

YPF instaló el reactor que conmocionó a Mendoza

Te Puede Interesar

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Una aplanadora destruyó celulares de las cárceles de Mendoza
Fin a la comunicación ilegal

Videos y fotos: la aplanadora que destruyó 5 mil celulares de las cárceles de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales
La Ruta Nacional 143 permanece cortada por el incendio
Alerta

Un incendio en General Alvear afectó una casa y provocó un corte de ruta

Por Sitio Andino Policiales