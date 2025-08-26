Diego Martí en Aconcagua Radio: "La mayoría de los incendios son generados por el hombre"

Durante el fin de semana, en distintos puntos de la provincia se registraron 88 focos de incendio , lo que representa un serio problema para la ecología y la seguridad pública de Mendoza. En este marco, el coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego, Diego Martí , habló sobre la problemática y las tierras afectadas.

"Estamos hablando de que hoy estaríamos llegando prácticamente a los cien focos de incendios ", aseguró Martí en una entrevista reciente en Aconcagua Radio . En este sentido, precisó que en durante la mañana se registró un siniestro ígneo activo en la zona de Alto del Algarrobal y fincas -entre Monte Comán y San Rafael -, que está afectando alrededor de 1.600 hectáreas .

Sin embargo, lo que más preocupa al coordinador es el hecho de que la mayoría de estos incendios son provocados por la mano del hombre y, en muchos casos, comienzan por intentos de quemas controladas para limpieza. "El concepto de limpiar con fuego es un concepto mal arraigado, erróneo, desde el punto de vista ambiental ", afirmó. Esta situación se complica aún más cuando esos fuegos se propagan y se convierten en incendios incontrolables , lo que genera un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana .

Para combatir esta situación, las autoridades han tomado medidas drásticas. "Estamos siendo inflexibles con el tema de las multas ". Las sanciones por el uso indebido del fuego han alcanzado cifras alarmantes, con multas que podrían sumar más de 58 millones de pesos . Sin embargo, Martí reconoce que la concienciación sigue siendo un desafío: "La gente lamentablemente no tiene conocimiento, no toma, no entra en razón, pese a las campañas que hacemos constantemente".

diego martí coordinador del plan provincial del fuego Diego Martí, coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Prensa Gobierno de Mendoza.

El impacto del clima en la temporada de verano

El riesgo de incendios en la temporada de verano se ve exacerbado por condiciones climáticas adversas. Con un pronóstico que indica temperaturas anormalmente altas y un déficit de precipitaciones, la preocupación de los residentes y autoridades es palpable. Martí indica que Mendoza se está preparando para lo que parece ser una complicada temporada de incendios, reforzando el personal y los recursos disponibles.

"El tema del agua es un problema", admitió Martí, ya que la sequedad y el viento pueden ser factores decisivos en el control de incendios. Además, subrayó que incorrectas prácticas de quemado observadas en la población pueden transformar un pequeño fuego en un desastre ambientalsignificativo.

Así mismo, instó a la población a practicar un uso responsable del fuego, especialmente en terrenos donde podría ser devastador. "Esto pasa como con todo, las campañas pueden estar, pero si no hacemos un poco de autoculpabilidad o reflexión, y asumimos la responsabilidad que nos toca como ciudadanos, el Estado no es el responsable de todo".

