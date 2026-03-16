16 de marzo de 2026
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Incendio

Se incendió la Municipalidad de Santa Rosa: la decisión que tomó la comuna

Un incendio afectó un depósito de la Municipalidad de Santa Rosa, donde se registraron algunos daños.

Parte del depósito afectado por el incendio en la Municipalidad de Santa Rosa.&nbsp;

Parte del depósito afectado por el incendio en la Municipalidad de Santa Rosa. 

 Por Pablo Segura

Un incendio causó daños en una parte de la Municipalidad de Santa Rosa durante la noche de este domingo y por esto, desde la comuna decidieron que este lunes no habrá actividad en el edificio central, mientras que el resto de las dependencias funcionarán con normalidad.

El incendio ocurrió cerca de las 21.30 del domingo en un edificio comunal, ubicado sobre General Roca al 281, frente a la plaza 25 de Mayo Villa Cabecera, en Santa Rosa.

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Desde el municipio indicaron que el fuego afectó a oficinas de servicios públicos, donde el incendio causó pérdidas de objetos de librería. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Se incendió la Municipalidad de Santa Rosa: la decisión que tomó la comuna

Fuentes policiales indicaron que el sereno del predio fue quien llamó al 911 para alertar sobre el inicio del incendio.

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El incendio ocurrió en la noche del domingo.

El incendio ocurrió en la noche del domingo.

En cuestión de minutos, bomberos de la Policía de Mendoza y también efectivos policiales llegaron a la escena para combatir el incendio.

Se cree que el fuego se habría iniciado por una falla eléctrica, aunque por estas horas se realizan las pericias de rigor para determinar cómo se inició el siniestro. Por esto, hoy no habrá actividad en el edificio central de la Municipalidad de Santa Rosa.

El incendio afectó de manera parcial dos ambientes utilizados como depósito. Las pérdidas fueron mínimas, agregaron desde la Comuna.

Trabajaron en el lugar Defensa Civil, Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, personal de Servicios Públicos y camión hidrante del Municipio, quienes colaboraron en las tareas de control y extinción total del foco ígneo

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