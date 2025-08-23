Una labor de abnegación

El trabajo de los bomberos voluntarios de Mendoza: cómo se puede ser parte

Con entrega y solidaridad, los bomberos voluntarios de la provincia de Mendoza protegen a la sociedad. Conocé cómo trabajan y cómo sumarse a sus filas.

Funciones que van más allá del fuego

Funciones que van más allá del fuego

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Los bomberos ocupan un lugar central en comunidad: arriesgan sus vidas para proteger la de los demás y se convierten en un símbolo de entrega y solidaridad. Su labor, muchas veces silenciosa, es esencial para la seguridad de la población. Pero, ¿qué secretos encierra realmente esta tarea que va mucho más allá del fuego?

La importancia de los bomberos en la comunidad

Para cumplir con esta responsabilidad, los bomberos deben atravesar una constante formación que incluye desde técnicas de rescate y primeros auxilios hasta capacitación en prevención de riesgos y control de siniestros. Su labor, tanto en la provincia de Mendoza como en el resto del mundo, no se limita a sofocar incendios.

bomberos voluntarios ciudad incendio auto
Más allá de actuar en incendios, los bomberos voluntarios realizan tareas fundamentales en sus comunidades.

Más allá de actuar en incendios, los bomberos voluntarios realizan tareas fundamentales en sus comunidades.

Entre algunas de sus principales funciones se encuentran

  • Prevención y combate de incendios urbanos y forestales,
  • Evacuaciones,
  • Rescates (y traslado) de personas y animales,
  • Auxilio en accidentes viales, derrumbes y catástrofes naturales,
  • Aplicación de atención médica de emergencia,
  • Ejecución de simulacros para educar y concientizar a la comunidad,
  • Salvamento en áreas acuáticas como playas y ríos,
  • Si bien cada cuartel tiene su jurisdicción, no es inusual que los cuerpos actúen en otros departamentos cuando los bomberos están fuera de servicio o solicitan respaldo.

Además de realizar dichas labores fundamentales, en cada cuartel se cumplen tareas claves para garantizar una respuesta segura a la hora de entrar en acción. Para los uniformados, lo principal en la lista de quehaceres al momento de llegar al cuartel es revisar los móviles y controlar que todo esté en orden. Si hay alguna irregularidad o algo que no esté en condiciones, se debe informar al superior presente.

Cada cuartel es más que un equipo. Al compartir muchas horas juntos en entrenamientos, capacitaciones y su trabajo en el campo (el cual puede ser extremo), quienes conforman los cuerpos de bomberos voluntarios se convierten en una gran familia. Por ello, también se reparten tareas de limpieza, mantenimiento y, cuando hay emergencias, los efectivos con mayor trayectoria protegen a quienes se están formando.

Bomberos del este
Si bien cada cuartel tiene su jurisdicción, pueden brindar apoyo en otros departamentos.

Si bien cada cuartel tiene su jurisdicción, pueden brindar apoyo en otros departamentos.

Cómo ser bombero voluntario en Mendoza y Argentina

Los bomberos están en constante formación, ya sea teórica o práctica. Actualmente, los uniformados pueden profesionalizarse y las capacitaciones a las que pueden acceder los habilitan a "desarrollar tareas en el ámbito particular o para hacer actividades en empresas particulares”, contó a este medio Sergio Quinzano, presidente del Cuerpo N°14 de la Ciudad de Mendoza.

En las páginas web o redes sociales oficiales de cada cuartel se puede encontrar información para quienes deseen ser aspirantes a Bombero Voluntario. De acuerdo con Quinzano, en Ciudad este año empezaron a preparar "el semillero para el futuro” con la incorporación de cadetes de entre 10 y 15 años.

bomberos cadetes ciudad de mendoza.jpeg
Cadetes de la academia de bomberos de la Ciudad de Mendoza.

Cadetes de la academia de bomberos de la Ciudad de Mendoza.

“Por ahora hemos incorporado a 15 cadetes, que son hijos de los bomberos y el año que viene se habilita la inscripción abierta”, explicó. Los días sábado, los niños y adolescentes que desean ser los “matafuegos” del mañana, aprenden del sistema bomberil de forma lúdica.

“Hacen actividades que no son de riesgo. Con juegos y distintos elementos, aprenden desde manejar una brújula hasta orientarse en el terreno”, sumó Quinzano.

Requisitos para la inscripción de Cadetes

  • Ser familiar directo de un miembro del Cuerpo de Bomberos
  • Completar formulario de Preinscripción
  • Certificado Alumno Regular
  • Edad entre 10 y 15 años
  • Examen Medico Apto Físico

Requisito para la inscripción de Bombero Voluntario de la Ciudad de Mendoza

  • Analítico de Secundaria
  • Antecedentes Penales
  • DNI
  • Psicofísico
  • Factor Sanguíneo
  • Edad entre 18 y 40 años

Para profesionalizarse como bombero, se debe ser un miembro activo del cuerpo pertinente.

Por otro lado, en el sitio web de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, se detalla que hay que tener 18 años cumplidos y presentarse en la Asociación de Bomberos Voluntarios más cercana al domicilio para consultar vacantes y requisitos de inscripción.

La formación tiene una duración mínima de 1 (un) año, la cual puede ser mayor de acuerdo a cada provincia. Al finalizar y aprobar la formación, se obtiene la certificación y quedan habilitados para prestar juramento como Bombera o Bombero Voluntario.

