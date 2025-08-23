El trabajo de los bomberos voluntarios de Mendoza: cómo se puede ser parte

Los bomberos ocupan un lugar central en comunidad : arriesgan sus vidas para proteger la de los demás y se convierten en un símbolo de entrega y solidaridad. Su labor, muchas veces silenciosa, es esencial para la seguridad de la población. Pero, ¿qué secretos encierra realmente esta tarea que va mucho más allá del fuego ?

Para cumplir con esta responsabilidad, los bomberos deben atravesar una constante formación que incluye desde técnicas de rescate y primeros auxilios hasta capacitación en prevención de riesgos y control de siniestros. Su labor, tanto en la provincia de Mendoza como en el resto del mundo, no se limita a sofocar incendios.

En la Legislatura provincial La ministra Mercedes Rus encabezó el encuentro regional de mujeres referentes en seguridad y justicia

Más allá de actuar en incendios, los bomberos voluntarios realizan tareas fundamentales en sus comunidades.

Además de realizar dichas labores fundamentales, en cada cuartel se cumplen tareas claves para garantizar una respuesta segura a la hora de entrar en acción. Para los uniformados, lo principal en la lista de quehaceres al momento de llegar al cuartel es revisar los móviles y controlar que todo esté en orden . Si hay alguna irregularidad o algo que no esté en condiciones, se debe informar al superior presente.

Cada cuartel es más que un equipo. Al compartir muchas horas juntos en entrenamientos, capacitaciones y su trabajo en el campo (el cual puede ser extremo), quienes conforman los cuerpos de bomberos voluntarios se convierten en una gran familia. Por ello, también se reparten tareas de limpieza, mantenimiento y, cuando hay emergencias, los efectivos con mayor trayectoria protegen a quienes se están formando.

Bomberos del este Si bien cada cuartel tiene su jurisdicción, pueden brindar apoyo en otros departamentos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo ser bombero voluntario en Mendoza y Argentina

Los bomberos están en constante formación, ya sea teórica o práctica. Actualmente, los uniformados pueden profesionalizarse y las capacitaciones a las que pueden acceder los habilitan a "desarrollar tareas en el ámbito particular o para hacer actividades en empresas particulares”, contó a este medio Sergio Quinzano, presidente del Cuerpo N°14 de la Ciudad de Mendoza.

En las páginas web o redes sociales oficiales de cada cuartel se puede encontrar información para quienes deseen ser aspirantes a Bombero Voluntario. De acuerdo con Quinzano, en Ciudad este año empezaron a preparar "el semillero para el futuro” con la incorporación de cadetes de entre 10 y 15 años.

bomberos cadetes ciudad de mendoza.jpeg Cadetes de la academia de bomberos de la Ciudad de Mendoza. Gentileza Sergio Quinzano

“Por ahora hemos incorporado a 15 cadetes, que son hijos de los bomberos y el año que viene se habilita la inscripción abierta”, explicó. Los días sábado, los niños y adolescentes que desean ser los “matafuegos” del mañana, aprenden del sistema bomberil de forma lúdica.

“Hacen actividades que no son de riesgo. Con juegos y distintos elementos, aprenden desde manejar una brújula hasta orientarse en el terreno”, sumó Quinzano.

Requisitos para la inscripción de Cadetes

Ser familiar directo de un miembro del Cuerpo de Bomberos

Completar formulario de Preinscripción

Certificado Alumno Regular

Edad entre 10 y 15 años

Examen Medico Apto Físico

Requisito para la inscripción de Bombero Voluntario de la Ciudad de Mendoza

Analítico de Secundaria

Antecedentes Penales

DNI

Psicofísico

Factor Sanguíneo

Edad entre 18 y 40 años

Para profesionalizarse como bombero, se debe ser un miembro activo del cuerpo pertinente.

Por otro lado, en el sitio web de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, se detalla que hay que tener 18 años cumplidos y presentarse en la Asociación de Bomberos Voluntarios más cercana al domicilio para consultar vacantes y requisitos de inscripción.

La formación tiene una duración mínima de 1 (un) año, la cual puede ser mayor de acuerdo a cada provincia. Al finalizar y aprobar la formación, se obtiene la certificación y quedan habilitados para prestar juramento como Bombera o Bombero Voluntario.