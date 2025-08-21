Susto en una escuela de San Rafael tras una explosión e incendio

Momentos de preocupación y susto se vivieron en la mañana de este jueves en una escuela de San Rafael , luego de que explotara un horno y generara un incendio que, afortunadamente, fue sofocado por una celadora, generando que ninguno de los alumnos fuera afectado por el siniestro.

El accidente ocurrió a media mañana de este jueves en la escuela Abelardo Arias, en San Rafae l, donde luego debieron trabajar durante horas bomberos del departamento y efectivos policiales de esa jurisdicción.

Desde el establecimiento confirmaron que no hubo heridos y que los alumnos fueron evacuados, en tanto que se les pidió a los padres que los retiraran por precaución.

De acuerdo a las primeras informaciones, la explosión se originó en un horno tipo pizzero, que generó luego algunas llamas.

Afortunadamente, cerca del lugar del siniestro estaba una celadora, quien no dudó y actuó rápidamente, sofocando el incendio con un extintor.

Minutos después llegaron a la escena bomberos de San Rafael, quienes completaron las tareas y evitaron que el incendio se propagara por el resto del inmueble. A esta altura, los chicos ya estaban fuera del establecimiento.

Además, desde la escuela indicaron que la explosión generó que el inmueble quede sin calefacción, por lo que se desconoce cuándo se reanudarán las clases.

En ese sentido, en horas del mediodía de este jueves trabajaba en el lugar personal de infraestructura y mantenimiento escolar para determinar los daños generados en la explosión e incendio.

El procedimiento policial fue remitido a la justicia para determinar, a través de las pericias, cómo se originó el incidente, señalaron fuentes policiales.