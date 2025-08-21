polideportivo

Se presentó en San Rafael, el Mendocino de Regularidad: de qué se trata esta movida con autos clásicos

Los clásicos rugen en el Departamento de San Rafael: llega el 1º Campeonato de Regularidad de autos y motos antiguas. Conocé todos los detalles.

Los autos clásicos se presentan primero en San Rafael.

 Por Martín Sebastián Colucci

La pasión por los autos y motos antiguas tendrá un nuevo capítulo en la provincia de Mendoza: la Asociación Civil Sanrafaelina de Vehículos Antiguos (ACVA) presentó oficialmente el Primer Campeonato Mendocino de Regularidad, que se disputará entre agosto y noviembre con fechas en General Alvear, San Rafael y Gran Mendoza.

El evento está pensado para autos y motos antiguas y clásicas de más de tres décadas de antigüedad. Mirá el informe de TVA.

Estamos muy contentos porque es un proyecto en el que se unieron las tres entidades que nuclean a los autos antiguos en la provincia. El objetivo es preservar la cultura automotriz y, al mismo tiempo, fomentar el turismo”, explicó Valentín Andrés, referente de la organización.

Un campeonato pensado para todos en Mendoza

El certamen constará de tres etapas: la primera se correrá en General Alvear el 30 y 31 de agosto, la segunda en San Rafael el 4 y 5 de octubre, y la última en Gran Mendoza (Maipú), el 15 y 16 de noviembre, que será el cierre del campeonato.

San Rafael está haciendo la presentación de lo que será el encuentro. Esperamos gente de Alvear, de Maipú y, por supuesto, que se sigan sumando muchos más participantes”, señaló el dirigente.

Autos clásicos y turismo en Mendoza

El evento está pensado para autos y motos antiguas y clásicas de más de 30 años, aunque en esta edición también podrán inscribirse vehículos más nuevos para que más público pueda sumarse.

En la etapa de San Rafael, los autos recorrerán Valle Grande y Los Reyunos, con un trayecto estimado de 70 a 80 kilómetros. “No se trata de una carrera, sino de cumplir con un tiempo estipulado respetando las normas de tránsito. Gana quien complete el circuito lo más cerca posible al tiempo y velocidad establecidos”, aclaró Andrés.

Inscripciones abiertas para el torneo en Mendoza

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en General Alvear, San Rafael y Maipú. Los interesados podrán optar por inscribirse en las tres fechas juntas o de manera individual en cada etapa.

Queremos que sea un campeonato inclusivo, que se convierta en un atractivo turístico y que vuelva a poner a los autos antiguos en el lugar que se merecen dentro de la cultura mendocina”, cerró Andrés.

El informe completo de TVA desde San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: CAMPEONATO MENDOCINO DE REGULARIDAD.

San Rafael será sede del Argentino Sub-16 de hockey

Del 28 al 31 de agosto, San Rafael será anfitrión del Torneo Argentino de Selecciones Sub16 de Hockey sobre Césped, una competencia de gran relevancia para el desarrollo de las nuevas generaciones del deporte. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y enterate las novedades.

La edición, en categoría “Divisional D”, reunirá a los mejores talentos de cada región. Mendoza siempre es uno de los equipos animadores y buscará reflejar en el juego todo lo que en la previa tiene en mente. El objetivo es claro, por supuesto terminar en lo más alto del campeonato.

