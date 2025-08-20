Generar espacios de formación

San Rafael potencia el desarrollo de videojuegos con la IV edición de GADECO

El evento será el viernes 22 con entrada gratuita en San Rafael y la posibilidad de colaborar con alimentos para un merendero local.

&nbsp;IV edición de GADECO en San Rafael.

 IV edición de GADECO en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El mundo de los videojuegos es un espacio que cada vez gana más terreno y también genera múltiples oportunidades laborales para sus desarrolladores. En este marco, el próximo viernes 22 a las 14.00 horas, San Rafael será sede de la IV edición del encuentro de desarrolladores de videojuego GADECO, un evento que reúne a destacados referentes de todo el país.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (General Paz y Urquiza). En el evento se desarrollarán charlas y exposiciones a cargo de especialistas de la industria nacional, quienes compartirán sus experiencias con el objetivo de motivar, capacitar y enriquecer a estudiantes, profesionales y aficionados al gaming.

Lee además
San Rafael quiere dar el golpe (Foto: IA). video
polideportivo

San Rafael será sede del Argentino Sub-16 de hockey ¿Cuántas chances de ser campeón hay?
Los especialistas advirtieron que no se trataría del lugar de enterramiento original﻿ video
Hallazgo arqueológico

Confirman que los restos óseos hallados en El Nihuil fueron arrastrados por la corriente
image

Oportunidad de empleos para jóvenes de San Rafael

GADECO busca promover el crecimiento del sector, generar espacios de formación y vincular al mundo educativo con las industrias creativas y tecnológicas. De esta manera, se abre la posibilidad de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para jóvenes sanrafaelinos.

María Corzo, directora de Desarrollo Tecnológico del Municipio destacó que “es una oportunidad importante para los jóvenes que se dedican o son aficionados a los videojuegos. Desde el área venimos acompañando con capacitaciones y la idea es potenciar y desarrollar esta actividad en San Rafael”.

Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria de la UTN San Rafael, Ángel Quiles, señaló que “estamos tratando de darle visibilidad al sector e impulsando que los jóvenes se animen a desarrollar empresas pensando en el desarrollo de videojuegos”.

La participación es gratuita, aunque los asistentes podrán colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a un merendero local.

Temas
Seguí leyendo

Julieta Silva declaró ante la Justicia y su defensa insiste en que es inocente

San Rafael y el poder de la solidaridad: Ivana ya tiene su silla motorizada

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Se encuentran restos óseos en El Nihuil

La historia de vida de Abraham: cuando la adversidad se transforma en esperanza

135 años de Monte Comán: una fiesta histórica que unió cultura y economía

Rusherking hizo vibrar Monte Comán en el festejo por su 135° aniversario

Irrigación y Gobierno de Mendoza fortalecen el sistema hídrico del sur provincial

LO QUE SE LEE AHORA
Santa Rosa presentó las actividades para el 29 y 30 de agosto.
Mística especial

Fiestas patronales en Santa Rosa: fe, cultura y música para homenajear a la patrona

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajó a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Por Cecilia Zabala
YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas
Energía

YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

Por Marcelo López Álvarez
Escapadas de un día en Mendoza: dos espacios verdes con mucho encanto en plena Ciudad
Te sorprenderán

Escapadas de un día en Mendoza: dos espacios verdes con mucho encanto en plena Ciudad

Por Juan Pablo Strappazzon