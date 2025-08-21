El domingo llegará el desate de cintas

San Rafael transforma Villa Atuel con un nuevo parque infantil

San Rafael continúa con obras en el distrito: tras la remodelación de la plaza Balbino Arizu, ahora llega un espacio con juegos, playón deportivo y parquizado.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El próximo domingo cientos de chicos del distrito de Villa Atuel en el departamento de San Rafael, podrán disfrutar del nuevo parque infantil dispuesto por el municipio para esa región. Desde la hora 16.00 se llevará a cabo el esperado desate de cintas del predio situado frente a la plaza Balbino Arizu.

“Estamos dando los toques finales, pero ya está listo para la inauguración”, destacó la secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, mientras supervisaba los últimos detalles en el lugar. El Parque Infantil cuenta con juegos, dos mangrullos, riego por aspersión, luminarias led, bancos, parquizado, mobiliario urbano y hasta un playón deportivo con césped sintético.

image

Para la inauguración habrá una gran fiesta con foodtrucks, feria de artesanos, emprendedores y música en vivo a cargo de Mehari y La Melga. Este flamante espacio se suma a la plaza Balbino Arizu, espacio verde totalmente remodelado e inaugurado el año pasado y que disfrutan todos los vecinos.

Intenso trabajo en el distrito de Villa Atuel en San Rafael

Además de la recuperación y transformación de la plaza Arizu, la rotonda Héroes de Malvinas, los bulevares, asfalto y todos los trabajos que la Municipalidad de San Rafael es parte del plan de obra pública, que se viene ejecutando en el distrito.

image

“Estas obras mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, generan espacios de encuentro para las comunidades de distritos y representan una oportunidad económica para microemprendedores que allí ofrecen sus productos”, expresó Fichetti.

