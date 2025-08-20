San Rafael

Las Paredes reafirmó su identidad en los festejos por los 204 años

El festejo aniversario en Las Paredes incluyó presentaciones culturales y destacó el trabajo conjunto entre municipio y vecinos en el distrito.

Festejo aniversario del distrito Las Paredes en San Rafael.

Festejo aniversario del distrito Las Paredes en San Rafael.

El acto, que suele llevarse a cabo en Capitán Montoya, esta vez se mudó hasta las afueras del distrito para que cada paraje pueda tener la celebración en su sector. Durante el acto hubo presentaciones de danzas, artesanos y reconocimiento a vecinos paredinos destacados.

image

Agradecimiento a los vecinos de Las Paredes por su compromiso comunitario

“San Rafael es un departamento extenso y queremos estar presente en cada rincón junto a nuestros vecinos. La plaza donde estamos hoy celebrando es un ejemplo de eso, fruto del trabajo conjunto entre vecinos y estado”, destacó el Secretario de Gobierno, Paulo Campi.

image

Mientras tanto, la delegada de Las Paredes, Flavia Padilla remarcó que “hoy agradecemos el acompañamiento de los vecinos, ya que con ellos podemos trabajar con los diferentes proyectos y programas que tiene el municipio”.

Finalmente, la titular de la Unión Vecinal, Norma Osorio, indicó que “estamos muy contentos de celebrar el aniversario del distrito aquí en Colonia Iaccarini, en nuestra plaza y con nuestro Salón de Usos Múltiples que pudimos recuperar y tenemos muchas actividades”.

