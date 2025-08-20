Mística especial

Fiestas patronales en Santa Rosa: fe, cultura y música para homenajear a la patrona

El cronograma aniversario en Santa Rosa incluye la tradicional procesión y misa, junto con actividades artísticas y culturales.

Santa Rosa presentó las actividades para el 29 y 30 de agosto.

Santa Rosa presentó las actividades para el 29 y 30 de agosto.

Por Sitio Andino Departamentales

Todos los 30 de agosto el departamento de Santa Rosa rinde homenaje a su patrona: Santa Rosa de Lima. El evento principal de aniversario sucederá el 30 de agosto, con una jornada completa de actividades, pero todo el mes tiene una mística especial.

La Intendenta Municipal Flor Destéfanis junto al Padre Marcelo Castro y el padre Luis Scaccabarozzi, presentaron la imagen que acompañará este año las actividades durante el mes de agosto.

Lee además
Los candidatos para las elecciones 2025 ya están definidos.
En detalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Segundo Distrito Electoral
Puestos gastronómicos en Santa Rosa.
El 29 y 30 de agosto

Santa Rosa convoca a puestos gastronómicos y de ventas para los festejos patronales

El cura párroco, Marcelo Castro destacó la importancia del trabajo en conjunto con el municipio y con gran entusiasmo informó que se realizará la tradicional procesión por las calles principales de la Villa Cabecera y la misa principal será en el patio de la parroquia, a partir de las 16.00 horas.

En una amena reunión, no solo se presentó la imagen oficial, sino también el cronograma de actividades de todo el mes de agosto que comienza con el Desafío Ñacuñan Terra trail, y culmina con los festejos patronales.

Cronograma de actividades en Santa Rosa para el 29 y 30 de agosto

Una gran previa en Santa Rosa

El viernes 29 de agosto, la Plaza 25 de Mayo será el punto de encuentro para todos los vecinos y turistas que lleguen a Santa Rosa, quienes se podrán encontrar con una variada propuesta cultural y gastronómica con: grupos de danzas, artistas locales, y el cierre de los históricos Trovadores de Cuyo. Además, food trucks, patio de comidas y artesanos.

image

Además, a partir de las 21.00 horas se realizará la entrega de reconocimientos de los “Destacados 2025” este importante concurso que se realiza hace 5 años en nuestro departamento y que busca destacar en diferentes categorías a los vecinos santarrosinos.

image

Show artístico en Santa Rosa

El espectáculo artístico comenzará a las 18.00 horas con talleres culturales, grupos de danzas, artistas locales, un set de música del reconocido DJ Kike Flores y el cierre de la jornada será con lo mejor de la movida tropical: “Los Playeros” y “La Repandilla” subirán al escenario para terminar la noche bien arriba.

image

Como cada año, Santa Rosa se prepara con lo mejor para rendir homenaje a su patrona y recibir a cientos de turistas que año tras año visitan nuestro departamento.

image

Temas
Seguí leyendo

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Estudiantes de Santa Rosa brillaron con sus proyectos en la Feria de Ciencias

Flor Destéfanis llevó la experiencia de Santa Rosa a un encuentro internacional en Chile

Maratón Santa Rosa: Carlos Becerra y Rocío Olguin brillaron en el Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025

Educación inclusiva: Godoy Cruz reúne a docentes y profesionales en una jornada innovadora

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Obras conjuntas: Guaymallén y AYSAM transforman la infraestructura vial y de saneamiento

General Alvear recupera el viaducto de Calle 7, arteria vital para la economía regional

LO QUE SE LEE AHORA
Educación inclusiva en Godoy Cruz.
Inscripción gratuita con cupos limitados

Educación inclusiva: Godoy Cruz reúne a docentes y profesionales en una jornada innovadora

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Por Cecilia Zabala
Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Por Pablo Segura
Educación lanza una nueva etapa del programa de Incentivos para docentes con IES
Lo que hay que saber

Educación Superior: cómo acceder al Incentivo por Especialización Docente en Mendoza

Por Celeste Funes