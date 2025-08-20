Fiestas patronales en Santa Rosa: fe, cultura y música para homenajear a la patrona

Todos los 30 de agosto el departamento de Santa Rosa rinde homenaje a su patrona: Santa Rosa de Lima. El evento principal de aniversario sucederá el 30 de agosto, con una jornada completa de actividades, pero todo el mes tiene una mística especial.

La Intendenta Municipal Flor Destéfanis junto al Padre Marcelo Castro y el padre Luis Scaccabarozzi , presentaron la imagen que acompañará este año las actividades durante el mes de agosto.

El 29 y 30 de agosto Santa Rosa convoca a puestos gastronómicos y de ventas para los festejos patronales

El cura párroco, Marcelo Castro destacó la importancia del trabajo en conjunto con el municipio y con gran entusiasmo informó que se realizará la tradicional procesión por las calles principales de la Villa Cabecera y la misa principal será en el patio de la parroquia, a partir de las 16.00 horas.

En una amena reunión, no solo se presentó la imagen oficial, sino también el cronograma de actividades de todo el mes de agosto que comienza con el Desafío Ñacuñan Terra trail, y culmina con los festejos patronales.

Cronograma de actividades en Santa Rosa para el 29 y 30 de agosto

Una gran previa en Santa Rosa

El viernes 29 de agosto, la Plaza 25 de Mayo será el punto de encuentro para todos los vecinos y turistas que lleguen a Santa Rosa, quienes se podrán encontrar con una variada propuesta cultural y gastronómica con: grupos de danzas, artistas locales, y el cierre de los históricos Trovadores de Cuyo. Además, food trucks, patio de comidas y artesanos.

Además, a partir de las 21.00 horas se realizará la entrega de reconocimientos de los “Destacados 2025” este importante concurso que se realiza hace 5 años en nuestro departamento y que busca destacar en diferentes categorías a los vecinos santarrosinos.

Show artístico en Santa Rosa

El espectáculo artístico comenzará a las 18.00 horas con talleres culturales, grupos de danzas, artistas locales, un set de música del reconocido DJ Kike Flores y el cierre de la jornada será con lo mejor de la movida tropical: “Los Playeros” y “La Repandilla” subirán al escenario para terminar la noche bien arriba.

Como cada año, Santa Rosa se prepara con lo mejor para rendir homenaje a su patrona y recibir a cientos de turistas que año tras año visitan nuestro departamento.