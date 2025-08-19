El 29 y 30 de agosto

Santa Rosa convoca a puestos gastronómicos y de ventas para los festejos patronales

Santa Rosa vivirá dos jornadas con espectáculos artísticos, desfile cívico-militar y el cierre de Los Playeros y La Repandilla.

Puestos gastronómicos en Santa Rosa.

Puestos gastronómicos en Santa Rosa.

Por Sitio Andino Departamentales

El área de Rentas del Municipio de Santa Rosa habilitó la convocatoria para participar con puestos gastronómicos y de ventas varias el 29 y 30 de agosto. El 29 de agosto se realizará la previa de los festejos patronales en la plaza departamental 25 de Mayo de la Villa Cabecera, con espectáculos artísticos, ballet folklóricos, conjuntos de danzas, artistas locales y el cierre de Los Trovadores de Cuyo.

El 30 de agosto las actividades comenzarán muy temprano, 8.30 horas, con el protocolar izamiento de bandera; a las 9.30 horas, Mañanitas a la Santa acompañada por el Padre Marcelo Castro, la Intendenta Municipal Flor Destéfanis y el ballet Municipal de Santa Rosa y a las 11.00 horas, el tradicional desfile cívico, militar y policial por las calles principales de la Villa Cabecera de Santa Rosa.

Lee además
Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
Feria de Ciencias en Santa Rosa.
Nuevos conocimientos

Estudiantes de Santa Rosa brillaron con sus proyectos en la Feria de Ciencias

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas comienza el show artístico en la plaza departamental 25 de Mayo, que este año tiene como cierre la presentación de Los Playeros y La Repandilla.

Requisitos para solicitar puestos gastronómicos en Santa Rosa

Condiciones Generales:

  • Cantidad de personas por puesto: 4 + 1 (caja)
  • Libreta Sanitaria: todo el personal que trabaje en el puesto.
  • Curso manipulación de alimentos: todo el personal que trabaje en el puesto.
  • Habilitación gastronómica foodtruck: (Certificado de habilitación municipal).
  • Tener libre deuda de patente de comercio.
  • Ticket de compra de toda la materia prima que utilice para la elaboración de los alimentos (carne, chorizo, pollo).
  • Rotulación con el vencimiento del producto.
  • Prohibido la venta de empanada y hamburguesas caseras (hamburguesas tipo Patty).
  • Los alimentos deben estar refrigerados o congelados en heladeras o freezer en
  • tuppers de plástico separado por productos para conservar su estado natural. No colocarlos en bolsas.
  • Mantener correctamente separados y etiquetados productos crudos de cocidos.
  • Deberá disponer de bachas o dispense para lavado de manos
  • Las bebidas deben estar refrigeradas y separadas de los freezers que contiene el resto de los alimentos.
  • Freidoras, parillas, y demás elementos para la elaboración del alimento debe estar ubicado en la parte trasera del puesto.
  • Medidas de Higiene: cofia, guantes descartables, delantal, pelo recogido, orden y limpieza en el lugar de elaboración, freezer y heladeras a temperatura correcta, utensilios y superficies bien limpios y desinfectados, tener al menos 1 cesto de basura.
  • Se prohíbe la venta y expendio de bebida en botellas de vidrio. Como así también la venta de promos. Solo se podrá en material descartable por prevención.
  • Así mismo según ordenanza Nº030/2021 queda prohibida la venta y/o expendio bebidas alcohólicas en el horario 18:00 hrs. Hasta las 8:00 hrs del 31 de agosto del corriente año.

Condiciones generales de electrotecnia en Santa Rosa:

  • No está permitido el uso de hornos eléctricos, planchas eléctricas ni freidoras.
  • Solo se aceptarán el uso de carpas provistas por la producción.
  • Se debe contar con Matafuegos tipo ABC, (Fecha vigente) y luces de emergencias.
  • Solo se permite dos freezer o un freezer y una heladera exhibidora.
  • Máximo voltaje permitido: 15 Amper.
  • Un alargue de cable tipo taller mínimo 25 mts. Requisito indispensable
  • Tablero eléctrico, disyuntor monofásico de 25 Amper. Termina monofásica de 15 Amper.

Servicios Generales en Santa Rosa

  • La organización dispone de lo siguiente:
  • CARPAS 3X3 (Solo puesto de comidas)
  • Distribución de energía
  • Distribución de agua
  • Mobiliario patio de comidas (mesas, sillas)
  • Servicio de limpieza de patios de comidas
  • Baños
  • Ambientación
  • Horario disponible para armado de puestos de gastronomía y foodtruck
  • Viernes 29 de agosto desde las 10.00 horas hasta las 17:00 horas.
  • No se permitirá el armado de puestos el mismo 30/08.
  • Se deberá desarmar puestos al finalizar dicho evento, horario aproximado de espera 6:00 horas del día 31 de agosto.
Temas
Seguí leyendo

Flor Destéfanis llevó la experiencia de Santa Rosa a un encuentro internacional en Chile

Maratón Santa Rosa: Carlos Becerra y Rocío Olguin brillaron en el Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025

Educación abierta al mundo: 23 estudiantes mendocinos viajarán a Francia

Higiene urbana profunda: la Ciudad trabaja en Soberanía Nacional y Olivares

Educación vial para adultos mayores: una charla clave en Godoy Cruz

La historia de vida de Abraham: cuando la adversidad se transforma en esperanza

"Impulsamos Guaymallén": el plan que convierte al departamento en un polo atractivo para invertir

San Carlos festejó el triunfo de Emma Bordin Giusti, coronada Reina de los Estudiantes 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Higiene urbana profunda en la Ciudad de Mendoza.
Por una mejor calidad de vida

Higiene urbana profunda: la Ciudad trabaja en Soberanía Nacional y Olivares

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo