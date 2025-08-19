Santa Rosa convoca a puestos gastronómicos y de ventas para los festejos patronales

Puestos gastronómicos en Santa Rosa.

El 30 de agosto las actividades comenzarán muy temprano, 8.30 horas, con el protocolar izamiento de bandera; a las 9.30 horas, Mañanitas a la Santa acompañada por el Padre Marcelo Castro, la Intendenta Municipal Flor Destéfanis y el ballet Municipal de Santa Rosa y a las 11.00 horas, el tradicional desfile cívico, militar y policial por las calles principales de la Villa Cabecera de Santa Rosa.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas comienza el show artístico en la plaza departamental 25 de Mayo, que este año tiene como cierre la presentación de Los Playeros y La Repandilla.

Requisitos para solicitar puestos gastronómicos en Santa Rosa Condiciones Generales: Cantidad de personas por puesto: 4 + 1 (caja)

Libreta Sanitaria: todo el personal que trabaje en el puesto.

Curso manipulación de alimentos: todo el personal que trabaje en el puesto.

Habilitación gastronómica foodtruck: (Certificado de habilitación municipal).

Tener libre deuda de patente de comercio.

Ticket de compra de toda la materia prima que utilice para la elaboración de los alimentos (carne, chorizo, pollo).

Rotulación con el vencimiento del producto.

Prohibido la venta de empanada y hamburguesas caseras (hamburguesas tipo Patty).

Los alimentos deben estar refrigerados o congelados en heladeras o freezer en

tuppers de plástico separado por productos para conservar su estado natural. No colocarlos en bolsas.

Mantener correctamente separados y etiquetados productos crudos de cocidos.

Deberá disponer de bachas o dispense para lavado de manos

Las bebidas deben estar refrigeradas y separadas de los freezers que contiene el resto de los alimentos.

Freidoras, parillas, y demás elementos para la elaboración del alimento debe estar ubicado en la parte trasera del puesto.

Medidas de Higiene: cofia, guantes descartables, delantal, pelo recogido, orden y limpieza en el lugar de elaboración, freezer y heladeras a temperatura correcta, utensilios y superficies bien limpios y desinfectados, tener al menos 1 cesto de basura.

Se prohíbe la venta y expendio de bebida en botellas de vidrio. Como así también la venta de promos. Solo se podrá en material descartable por prevención.

Así mismo según ordenanza Nº030/2021 queda prohibida la venta y/o expendio bebidas alcohólicas en el horario 18:00 hrs. Hasta las 8:00 hrs del 31 de agosto del corriente año.

Condiciones generales de electrotecnia en Santa Rosa: No está permitido el uso de hornos eléctricos, planchas eléctricas ni freidoras.

Solo se aceptarán el uso de carpas provistas por la producción.

Se debe contar con Matafuegos tipo ABC, (Fecha vigente) y luces de emergencias.

Solo se permite dos freezer o un freezer y una heladera exhibidora.

Máximo voltaje permitido: 15 Amper.

Un alargue de cable tipo taller mínimo 25 mts. Requisito indispensable

Tablero eléctrico, disyuntor monofásico de 25 Amper. Termina monofásica de 15 Amper. Servicios Generales en Santa Rosa La organización dispone de lo siguiente:

CARPAS 3X3 (Solo puesto de comidas)

Distribución de energía

Distribución de agua

Mobiliario patio de comidas (mesas, sillas)

Servicio de limpieza de patios de comidas

Baños

Ambientación Horario disponible para armado de puestos de gastronomía y foodtruck

Viernes 29 de agosto desde las 10.00 horas hasta las 17:00 horas.

No se permitirá el armado de puestos el mismo 30/08.

Se deberá desarmar puestos al finalizar dicho evento, horario aproximado de espera 6:00 horas del día 31 de agosto.