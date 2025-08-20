tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Un empleado del Instituto Nacional de Vitivinicultura falleció esta mañana tras una asamblea en la sede del organismo en Mendoza.

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La mañana de este miércoles quedó marcada por la muerte de un empleado del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La víctima fue identificada como Ernesto “Topo” Carrera, un trabajador muy querido dentro del organismo de Mendoza, quien falleció a causa de un infarto mientras participaba de una asamblea junto a sus compañeros.

El hecho ocurrió en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Mendoza, en el marco de una reunión convocada para debatir las condiciones laborales de los empleados, en un contexto de cambios profundos que el Gobierno nacional impulsa sobre el organismo.

Durante la asamblea, Carrera se descompensó de manera repentina y, pese a los intentos por reanimarlo, no logró sobrevivir.

Conmoción por la muerte de un empleado del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Mendoza

La noticia generó un fuerte impacto no solo entre los trabajadores del INV, sino también en todo el ámbito de los trabajadores del Estado provincial, donde Carrera era reconocido por su compromiso y trayectoria. “El Topo era un compañero solidario y siempre presente en las luchas por los derechos laborales”, expresaron colegas visiblemente afectados.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Mendoza) manifestaron su profundo pesar y señalaron que la muerte de Carrera no puede desligarse de la situación de angustia e incertidumbre que atraviesan muchos empleados del INV.

“Los cambios que se están implementando generan un alto nivel de estrés, precariedad e inseguridad laboral. Esto se traduce en problemas de salud y, lamentablemente, hoy en una pérdida irreparable”, expresaron.

La muerte en el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Mendoza deja al descubierto el clima de tensión que se vive dentro del organismo, en medio de debates sobre el futuro de la vitivinicultura argentina y la estabilidad de cientos de familias que dependen de este trabajo.

El fallecimiento de Carrera reavivó el reclamo que lideran, desde hace un tiempo, varios trabajadores del Estado, quienes ya adelantaron que seguirán pidiendo mejores condiciones laborales para evitar que tragedias de este tipo vuelvan a repetirse.

