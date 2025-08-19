Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Maipú

El auto con el que el anciano chocó y mató a un hombre en Maipú.

E l conductor que ayer lunes atropelló y mató a un hombre en Rodeo del Medio, Maipú , para luego fugarse de la escena, se entregó este martes en la Oficina Fiscal 16 del departamento, en tanto que también puso a disposición de las autoridades el vehículo que manejaba al momento del trágico accidente vial.

Se trata de un hombre de 76 años, de quien aún no fue informada su identidad, y quien por ahora permanece en libertad.

Es que junto a él se presentó en sede judicial un abogado defensor quien solicitó el mantenimiento de la libertad del acusado o bien el beneficio del régimen de prisión domiciliaria. Entonces, mientras la justicia analiza el planteo, el hombre permanece libre.

El sospechoso se presentó en la Comisaría 49 de Rodeo del Medio junto al letrado y su vehículo, una camioneta Chevrolet S10. Además, extraoficialmente se supo que el anciano se dirigía al médico cuando embistió a Eliberto Cruz Cardozo (60).

Accidente vial Guaymallen (7) El trágico accidente vial ocurrió este lunes por la mañana en calle Don Bosco de Maipú.

La víctima, producto del impacto, falleció en el acto. Junto a su cuerpo quedó su perro, quien se mantuvo acostado durante todo el tiempo en el que los peritos trabajaban en la escena del trágico accidente vial.

Desde ese momento la Policía de Mendoza buscaba al conductor que lo había embestido, hasta que este martes, el acusado se entregó.

El accidente vial ocurrió a las 7.30 del lunes en calle Don Bosco, a metros del cruce con Roma, en Rodeo del Medio, Maipú.

La víctima era oriunda de la zona y su muerte causó tristeza en los vecinos del lugar.