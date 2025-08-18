Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Un hombre de 59 años murió al ser atropellado por un auto en Maipú , y el conductor del rodado se escapó de la escena tras el accidente vial, por lo que por estas horas la policía realiza un operativo en el lugar con el objetivo de encontrar al sospechoso.

El accidente vial ocurrió cerca de las 7.30 en Don Bosco y Roma, en Rodeo del Medio, Maipú , cuando la víctima -identificada como Eliberto Cruz- habría intentado cruzar la calle.

Según las primeras informaciones, el hombre falleció en el acto y en la escena quedaron restos de vidrios y plásticos . Con esos objetos trabaja personal policial, con la intención de identificar el vehículo que participó del siniestro.

Por el momento, efectivos de la Policía de Mendoza no han logrado dar con el conductor que provocó la tragedia.

Según fuentes policiales, un vecino llamó al 911 para denunciar un accidente vial con un hombre en grave estado de salud. Cuando los médicos llegaron a la escena, lamentablemente, el damnificado ya había fallecido.

Un testigo explicó que escuchó un ruido compatible con un accidente de tránsito y que al salir a la calle encontró a un hombre tendido en la calle, con heridas de suma gravedad.

Junto al cuerpo había restos de vidrio y plástico, por lo que se cree que fue atropellado por un auto que luego se fugó de la escena. Tristemente, también quedó en la escena el perro de la víctima, quien no se movió de al lado del cuerpo, aún mientras Científica realizaba las pericias de rigor.

Ahora la policía intenta dar con el conductor que atropelló al hombre y luego se fugó de la escena. Por el momento no hay rastros de esa persona, por lo que las autoridades buscan a testigos para que aporten datos de relevancia.

La investigación del accidente vial quedó en manos de la fiscalía de Rodeo del Medio, Maipú.

También en Maipú, en la madrugada de este lunes, ocurrió otro accidente vial fatal que provocó la muerte de una mujer, tras ser atropellada por un auto.