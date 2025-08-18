Buscan familias para la adopción de una niña de 10 años

Una niña de 10 años se encuentra en adopción Foto: Cristian Lozano

Una nena de 10 años busca una familia En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Maipú de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a las personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción, que quieran vincularse con una niña de 10 años de edad. A nivel escolar, 'U' se encuentra cursando 5to grado de la escuela primaria, donde participa "con entusiasmo de las actividades propuestas".

En relación a su salud, goza de buen estado en general y cuenta con un espacio de "abordaje psíquico para elaborar aspectos relacionados a su historia y fortalecer el manejo de sus emociones". Además, a la pequeña le gusta participar en talleres de dibujo y tiene un especial interés por los animales.

Las autoridades destacan que "U" requiere de un hogar que le ofrezca un entorno seguro, previsible y contenedor, donde pueda sentirse querida y valorada. "Un espacio donde el afecto sea constante y donde se le acompañe con paciencia y comprensión", que también garantice el contacto con sus dos hermanos.

Contacto para la adopción Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en la familia de "U" pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al mail [email protected]