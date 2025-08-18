Alta Montaña

El Paso Pehuenche reabrirá este lunes 18 de agosto: lo que tenés que tener en cuenta

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 18 de agosto.

La Coordinación Argentina informó la apertura del Paso Pehuenche para este lunes.&nbsp;

La Coordinación Argentina informó la apertura del Paso Pehuenche para este lunes. 

Por Sitio Andino Sociedad

A primera hora de esta mañana se informó que el Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encontraba cerrado al tránsito este lunes 18 de agosto, para todo tipo de vehículos. Sin embargo, minutos antes de las 9 desde la Coordinación Argentina decidieron la apertura: "Se encuentra HABILITADO, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos", señalaron.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 26 de mayo.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 18 de agosto
Centro aduanero Paso Pehuenche en Laguna del Maule (Foto gentileza).
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 17 de agosto

Además, este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Los horarios son de 9 a 18 para la salida de Argentina y de 9 a 19 para el ingreso.

En tanto, la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución por calzada en reparación en algunos sectores, entre la Localidad de Las Loicas y el Límite Internacional.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 16 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 14 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 12 de agosto

Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 11 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 10 de agosto

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.
mirá vos

¡Bombazo para Franco Colapinto! Ni el llamado de Williams le dio esta flor de noticia

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Sitio Andino Sociedad
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro