Alerta: Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos

La medida, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras una denuncia presentada por la firma Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del medicamento original Ozempic®.
Esto es especialmente preocupante para las personas que buscan bajar de peso y que podrían ser tentadas a comprar este producto en canales no oficiales.
ozempic-medicamento-shutterstock.png
El verdadero Ozempic: características clave
El verdadero Ozempic (semaglutida) es un medicamento inyectable.
Está indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, para la obesidad, siempre bajo estricta supervisión médica.
Su venta es con receta archivada y cuenta con un sistema de trazabilidad único por unidad.
ozempic 3
Este medicamento está indicado para los pacientes con diabetes y obesidad.
La situación en Mendoza
En Mendoza, crece el uso de la semaglutida, un fármaco prescripto bajo receta médica para pacientes con diabetes tipo 2, pero que también está indicado para el descenso de peso.
Sin embargo, los especialistas advierten que no es un medicamento mágico y aseguran que un tratamiento con esta droga no es apto para todas las personas. Por esto, resaltaron la importancia de contar con la indicación y el acompañamiento médico correspondiente.
Recomendaciones para la población
La ANMAT y la empresa productora instan a la población a tomar precauciones para evitar caer en este tipo de estafas:
Compra solo en farmacias habilitadas, evitando redes sociales y sitios web no autorizados.
Verifica que el producto tenga el marbete de trazabilidad y el número de lote visibles.
Consulta siempre a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento.
Denuncia cualquier producto sospechoso a la ANMAT a través de su sitio web o a los teléfonos 0800-333-1234.
El caso ya fue denunciado ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para su investigación judicial. La ley argentina prohíbe la venta y distribución de productos ilegítimos, lo que subraya la gravedad de esta situación.