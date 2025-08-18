Salud

Alerta: Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos

La ANMAT alertó sobre la detección de un medicamento falso que se ofrecía bajo la marca “Ozempic" en comprimidos.

Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos.

Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos.

La medida, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras una denuncia presentada por la firma Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del medicamento original Ozempic®.

Lee además
El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF
Una niña de 10 años se encuentra en adopción
Comunicado

Buscan familias para la adopción de una niña de 10 años
ozempic
La ANMAT prohibió el uso de Ozempic en comprimidos.

La ANMAT prohibió el uso de Ozempic en comprimidos.

ANMAt prohibió el uso de un producto falso

El producto, llamado "Ozempíc Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets", es una imitación que no ha sido fabricada por la compañía original y que, además, no existe a nivel mundial.

Ozempic es un fármaco que solo se comercializa en su versión inyectable. La ANMAT, tras realizar pruebas, confirmó que el producto era una falsificación peligrosa para la salud pública.

Ozemic falso, el riesgo para los consumidores

La ANMAT advierte que consumir este producto representa un grave riesgo para la salud, ya que no se conoce su composición ni si cumple con los estándares de seguridad y calidad.

Esto es especialmente preocupante para las personas que buscan bajar de peso y que podrían ser tentadas a comprar este producto en canales no oficiales.

ozempic-medicamento-shutterstock.png

El verdadero Ozempic: características clave

  • El verdadero Ozempic (semaglutida) es un medicamento inyectable.

  • Está indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, para la obesidad, siempre bajo estricta supervisión médica.

  • Su venta es con receta archivada y cuenta con un sistema de trazabilidad único por unidad.

ozempic 3
Este medicamento está indicado para los pacientes con diabetes y obesidad.

Este medicamento está indicado para los pacientes con diabetes y obesidad.

La situación en Mendoza

En Mendoza, crece el uso de la semaglutida, un fármaco prescripto bajo receta médica para pacientes con diabetes tipo 2, pero que también está indicado para el descenso de peso.

Sin embargo, los especialistas advierten que no es un medicamento mágico y aseguran que un tratamiento con esta droga no es apto para todas las personas. Por esto, resaltaron la importancia de contar con la indicación y el acompañamiento médico correspondiente.

Recomendaciones para la población

La ANMAT y la empresa productora instan a la población a tomar precauciones para evitar caer en este tipo de estafas:

  • Compra solo en farmacias habilitadas, evitando redes sociales y sitios web no autorizados.

  • Verifica que el producto tenga el marbete de trazabilidad y el número de lote visibles.

  • Consulta siempre a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento.

  • Denuncia cualquier producto sospechoso a la ANMAT a través de su sitio web o a los teléfonos 0800-333-1234.

El caso ya fue denunciado ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para su investigación judicial. La ley argentina prohíbe la venta y distribución de productos ilegítimos, lo que subraya la gravedad de esta situación.

Temas
Seguí leyendo

El Congreso Provincial de Educación se realizará en Malargüe y se abordará la transformación educativa

El Paso Pehuenche reabrirá este lunes 18 de agosto: lo que tenés que tener en cuenta

Gobierno de Mendoza prorrogó contratos de empleados estatales de un área clave

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 18 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto

Frío y ventoso, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto en Mendoza

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.
mirá vos

¡Bombazo para Franco Colapinto! Ni el llamado de Williams le dio esta flor de noticia

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Sitio Andino Sociedad
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro