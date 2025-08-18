Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 18 de agosto

El Paso Pehuenche , que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este lunes 18 de agosto, para todo tipo de vehículos . Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Además, este Paso conecta con la localidad de Talca , al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Alta Montaña El Paso Pehuenche reabrirá este lunes 18 de agosto: lo que tenés que tener en cuenta

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales , el pronóstico en alta montaña es de mal tiempo instalado en toda la cordillera, con precipitaciones débiles desde zona Sur hasta zona Norte. Estas condiciones se mantienen durante la noche y madrugada siguiente, afectando toda la alta montaña.

Por esto mismo, con el Paso Internacional Los Libertadores las autoridades tomaron igual medida.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.