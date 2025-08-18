Complejo Horcones: otra vez vandalizados los baños que habían sido reparados hace pocos meses

Complejo fronterizo Los Horcones: vandalizaron los baños, a nueve meses de su reparación

Los baños ubicados en el complejo fronterizo Los Horcones , en el ingreso a Mendoza desde Chile , fueron nuevamente vandalizados, a nueve meses de su reparación. Desde Gendarmería Nacional informaron a Sitio Andino que los sanitarios, así como las paredes del lugar presentan graves destrozos.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, los baños sufrieron diferentes tipos de vandalismo por parte de un grupo de inadaptados . Entre los daños generados se detacan roturas en los inodoros, grifos y paredes.

tiempo Llega la ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Pedido de ayuda Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Si bien no hay información oficial, todo indicaría que los daños habrían sido generados por residentes de Chile, sobre todo, porque las pintadas en las paredes hacen referencia a una comuna del vecino país como es Peñalolén, ubicada en el Región Metropolitana de Santiago.

Cabe aclarar que los daños deben ser reparados por las autoridades argentinas, ya que el complejo Los Horcones está ubicado en la provincia de Mendoza.

baños en horcones 3 Algunos de los daños registrados en los baños de Los Horcones.

Vandalismo en los baños de Los Horcones

La noticia genera una gran indignación, especialmente porque la refacción anterior, realizada en noviembre, había sido una respuesta a actos de vandalismo similares.

En ese momento, se invirtió en la reparación de lavamanos, la sustitución de inodoros y la instalación de nueva cartelería, todo para mejorar la experiencia de los miles de turistas que transitan a diario entre Argentina y Chile.

baños Horcones reparados 01.jpeg Nueve mese pasaron desde la restauración de los baños en el complejo fronterizo. Foto: Gentileza Coordinación Argentina Paso Cristo Redentor

La reincidencia de estos actos de vandalismo deja sin un servicio básico a los viajeros y plantea un serio interrogante sobre cómo proteger la infraestructura pública en un punto tan crucial como es el Complejo Los Horcones.

baños en horcones 2

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran la magnitud del daño, demostrando que no se trató de un hecho aislado, sino de un acto de destrucción intencional.