Indignante

Complejo Horcones: otra vez vandalizados los baños que habían sido reparados hace pocos meses

Los baños del complejo Los Horcones fueron nuevamente dañados. Todo indica que el vandalismo estuvo a cargo de residentes de la comuna Peñalolén, de Chile.

Complejo fronterizo Los Horcones: vandalizaron los baños, a nueve meses de su reparación

Complejo fronterizo Los Horcones: vandalizaron los baños, a nueve meses de su reparación

 Por Natalia Mantineo

Los baños ubicados en el complejo fronterizo Los Horcones, en el ingreso a Mendoza desde Chile , fueron nuevamente vandalizados, a nueve meses de su reparación. Desde Gendarmería Nacional informaron a Sitio Andino que los sanitarios, así como las paredes del lugar presentan graves destrozos.

Lee además
Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria
Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza
Embed

Si bien no hay información oficial, todo indicaría que los daños habrían sido generados por residentes de Chile, sobre todo, porque las pintadas en las paredes hacen referencia a una comuna del vecino país como es Peñalolén, ubicada en el Región Metropolitana de Santiago.

Cabe aclarar que los daños deben ser reparados por las autoridades argentinas, ya que el complejo Los Horcones está ubicado en la provincia de Mendoza.
baños en horcones 3
Algunos de los daños registrados en los baños de Los Horcones.

Algunos de los daños registrados en los baños de Los Horcones.

Vandalismo en los baños de Los Horcones

La noticia genera una gran indignación, especialmente porque la refacción anterior, realizada en noviembre, había sido una respuesta a actos de vandalismo similares.

En ese momento, se invirtió en la reparación de lavamanos, la sustitución de inodoros y la instalación de nueva cartelería, todo para mejorar la experiencia de los miles de turistas que transitan a diario entre Argentina y Chile.

baños Horcones reparados 01.jpeg
Nueve mese pasaron desde la restauración de los baños en el complejo fronterizo.

Nueve mese pasaron desde la restauración de los baños en el complejo fronterizo.

La reincidencia de estos actos de vandalismo deja sin un servicio básico a los viajeros y plantea un serio interrogante sobre cómo proteger la infraestructura pública en un punto tan crucial como es el Complejo Los Horcones.

baños en horcones 2

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran la magnitud del daño, demostrando que no se trató de un hecho aislado, sino de un acto de destrucción intencional.

Temas
Seguí leyendo

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Buscan familias para la adopción de una niña de 10 años

El Congreso Provincial de Educación se realizará en Malargüe y se abordará la transformación educativa

El Paso Pehuenche reabrirá este lunes 18 de agosto: lo que tenés que tener en cuenta

Gobierno de Mendoza prorrogó contratos de empleados estatales de un área clave

Alerta: Anmat exigió la prohibición de la venta de un falso Ozempic en comprimidos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 18 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán. video
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Te Puede Interesar

Cornejo postuló a Andrea Molina como vocal del Tribunal de Cuentas
Propuesta al Senado

Quién es la elegida por Cornejo para integrar un órgano de control con mayoría radical

Por Sitio Andino Política
Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Por Natalia Mantineo
Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades
Economía regional

Radiografía de las exportaciones de Mendoza: retrocesos, potencial y oportunidades

Por Marcelo López Álvarez