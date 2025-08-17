Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

En Tunuyán se conmemoró el 175° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín con un cronograma de actividades que reunió a miles de turistas y vecinos durante el fin de semana. El intendente, Emir Andraos describió el significado del prócer para los argentinos.

El intendente Emir Andraos resaltó el valor del homenaje y el significado del Libertador para los argentinos. “Estos momentos son de reflexión, de revisar la historia y de enmarcar en el contexto actual qué pasó. San Martín nos dejó un legado enorme y, como tunuyaninos, tenemos la responsabilidad de mantener viva su impronta”, expresó.

Las celebraciones se extendieron del viernes 15 al domingo 17 de agosto, con una marcada afluencia de visitantes y un fuerte impacto en la economía local. Hubo música en vivo, ferias, propuestas gastronómicas, visitas guiadas y espacios recreativos que generaron un clima festivo en el Manzano Histórico .

“ Salió todo como lo planeamos : la seguridad, las propuestas culturales, deportivas y artísticas. Todo ha sido muy positivo ”, afirmó Andraos, quien también destacó la ocupación turística superior al 90%, un dato alentador en medio de una temporada difícil para el Valle de Uco.

Para garantizar la llegada de los visitantes, personal de la Dirección Provincial de Vialidad trabajó en la mejora de las rutas. Esto permitió un acceso más cómodo y seguro al predio, consolidando al Manzano Histórico como uno de los puntos más visitados de la región.

Un espacio que combina historia, naturaleza y comunidad

Con esta propuesta, el Manzano Histórico reafirmó su lugar como punto de encuentro para la comunidad y los turistas. Las familias pudieron disfrutar de actividades que integraron naturaleza, cultura e identidad local, en un entorno que mantiene vivo el espíritu sanmartiniano.

"Como tunuyaninos nos dejó un legado aún mayor, porque volvió de su gesta libertadora por acá, por lo tanto tenemos que mantener más que nadie viva su impronta y su gran travesía”, concluyó Andraos, subrayando el compromiso del departamento en sostener el legado de San Martín.

Producción periodística: Abigail Romo