Nuevo símbolo sanmartiniano en Malargüe: plantan retoño del Manzano Histórico

La sociedad de Malargüe este domingo rindió homenaje al General José de San Martín, Padre de la Patria.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe reafirmó hoy su profunda conexión con la gesta sanmartiniana. En el acto celebrado esta mañana, la ciudad sureña sumó un nuevo símbolo a su espíritu libertador, al plantarse un retoño del emblemático Manzano Histórico. Este gesto se enmarca en la conmemoración del 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Se plantó un retoño del emblemático Manzano Histórico.

Se plantó un retoño del emblemático Manzano Histórico.

Los homenajes comenzaron a las 9:30 horas en la plaza central de Malargüe, que lleva el nombre del Padre de la Patria. Bajo un cielo nublado, y al pie de la estatua del Libertador, se procedió a la plantación del retoño, donado por la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco. La ceremonia contó con la presencia del intendente Celso Jaque, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Malargüe Miguel Herrera, y Marcelo Domessi, vicepresidente de la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco. Domessi destacó la importancia del acto como "testimonio del espíritu sanmartiniano" que impregna a toda la provincia de Mendoza.

El intendente Celso Jaque expresó su agradecimiento a Emir Andraos, intendente de Tunuyán, y a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco por este valioso gesto. Recordó que Malargüe es "tierra sanmartiniana" por ser estas latitudes el camino que transitó la columna austral del Ejército Libertador de América.

Los homenajes comenzaron temprano en la plaza central de Malargüe.

Los homenajes comenzaron temprano en la plaza central de Malargüe.

Acto Central en Malargüe

Posteriormente, el gimnasio cubierto de la Escuela 1-599 Teniente General Rufino Ortega fue el escenario del Acto Central. Allí, el profesor Miguel Herrera, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Malargüe, dedicó una parte significativa de su discurso a resaltar uno de los lazos que unen a Mendoza con San Martín: la Bandera del Ejército de Los Andes.

Profesor Miguel Herrera.

Profesor Miguel Herrera.

"Hoy la miramos no sólo como símbolo, sino como un compromiso, porque prometer lealtad a este paño que representa a Mendoza es querer ser digno de la historia que me precede", afirmó Herrera, dirigiéndose a los alumnos de 4° Grado del Colegio PS 164 Diocesano San José. Estos jóvenes protagonizaron un emotivo momento al realizar su Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial.

