Un gesto de amor "gigante" el de este pequeño

De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

Francisco, un niño de Tunuyán, se volvió viral por su idea de regalar sus propios juguetes en el Día del Niño a quienes no reciban uno este domingo.

Francisco y su familia en Tunuyán (gentileza red social Briza Marianetti)

 Por Pablo Marcelo Pérez

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales un video de Briza Marianetti, una joven de Tunuyán y su hijo, Francisco. En el mismo, ella cuenta que a su pequeño se le ocurrió la idea de, en el Día del Niño, regalar parte de sus juguetes a aquellos chicos que no reciban un obsequio en esta fecha tan especial.

Francisco tiene 6 años, vive en Tunuyán y cursa primer grado. En su habitación, los juguetes ocupan varios estantes, autos, muñecos, pelotas, camiones y juegos que ha reunido a lo largo de su infancia. Aunque asegura en broma que tiene como 100.000, también sabe que hay chicos que no tienen ninguno. Por eso, este domingo, Día del Niño, decidió colocar una mesa en la plaza frente a su casa y regalar parte de sus propios juguetes a quienes no reciban un obsequio.

image

La idea surgió días atrás, mientras merendaba en su casa. Sin embargo, según ha asegurado su mamá, no es la primera vez que dona lo que tiene. Desde pequeño ha compartido ropa, calzado y juegos con otros niños del barrio, dejando todo en la vereda para que quien lo necesite, lo lleve. El plan ya traspasó su barrio. Un video grabado para difundir la propuesta de su solidaridad circuló en redes sociales y generó gran repercusión. A partir de allí, vecinos y personas de otras zonas se contactaron para colaborar o para pedir ayuda.

El domingo por la tarde, Francisco junto a su familia se instalará en la Plaza de Calle Argentina, a metros del anexo municipal. Allí entregarán juguetes y ropas en buen estado y recibirán donaciones de quienes quieran sumarse. El gesto cobra un valor especial en un contexto en el que muchas familias enfrentan dificultades para comprar regalos nuevos.

image

Francisco contó en las redes sociales mediante un video su sentir por el Día del Niño: "Hola chicos, los que no tienen juguetes yo les regalo, porque yo tengo un montón, yo tengo como 100.000. Nos vamos a poner afuera de nuestra casa a dar un juguete por niño, de los que él ya no usa, y también voy a sacar un poco de ropa. Espero que me puedan ayudar para hacerle esto a los niños".

Francisco, el nene de Tunuyán que tiene un corazón enorme

Embed - Francisco, el pequeño tunuyanino que regalará sus juguetes en el Día del Niño

