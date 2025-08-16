Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Elecciones 2025 Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Elecciones 2025 Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó

En el caso de Tunuyán , 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Tunuyán integra junto a Luján de Cuyo, Godoy Cruz, San Carlos y Tupungato el Tercer Distrito Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

concejo tunuyan hcd

Qué se vota en Tunuyán

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Tunuyán estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán

El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2 de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).