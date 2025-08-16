Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Tunuyán estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y de los concejales.
En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán
El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).