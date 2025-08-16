En detalle

Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales, en Tunuyán estarán las de diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y de los concejales.

Así serán las Elecciones 2025 en Tunuyán.

Así serán las Elecciones 2025 en Tunuyán.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Lee además
Es oficial: Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó.
Elecciones 2025

Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó
Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

En el caso de Tunuyán, 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales

  • Mendoza
  • Guaymallén
  • Las Heras
  • Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Martín
  • Godoy Cruz
  • Luján (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

  • Lavalle
  • Junín
  • Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)
  • La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • General Alvear
  • Malargüe

Además, Tunuyán integra junto a Luján de Cuyo, Godoy Cruz, San Carlos y Tupungato el Tercer Distrito Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

concejo tunuyan hcd

Qué se vota en Tunuyán

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Tunuyán estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán

El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2 de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich confirmó que será candidata en las elecciones de octubre

El peronismo demora el cierre de listas en Buenos Aires mientras Máximo Kirchner gana terreno

El fentanilo, en el centro del acto electoral de Milei: qué dijo y la respuesta del juez del caso

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

La Libertad Avanza definió quién liderará la lista en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en San Carlos: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Uno de los principales candidatos a presidente en 2023 se bajó de las elecciones de octubre

Elecciones 2025 en Malargüe: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

Las Más Leídas

Homo Argentum en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella video
Streaming

"Homo Argentum" en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

Te Puede Interesar

Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: Mi compromiso es absoluto.
Elecciones 2025

Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: "Mi compromiso es absoluto"

Por Sitio Andino Política
Es oficial: Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó.
Elecciones 2025

Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó

Por Sitio Andino Política
Así serán las Elecciones 2025 en Tunuyán.
En detalle

Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Por Florencia Martinez del Rio