Violento robo a una mujer en pleno centro de Tunuyán

Una mujer sufrió un violento robo en pleno centro de Tunuyán y debió ser asistida por médicos al recibir un corte superficial realizado con un arma blanca que portaba el delincuente, quien escapó con dinero en efectivo y documentación de la damnificada.

El hecho ocurrió este martes en la tarde pero recién salió a la luz hoy miércoles, cuando la damnificada, de quien se reserva su identidad, ya se recupera de las heridas sufridas en un hospital.

Según fuentes policiales, la mujer sólo fue atendida por precaución debido a que la agresión fue “superficial” y no puso en riesgo su vida.

Según contaron efectivos de la Policía de Mendoza, todo ocurrió en el pasaje Colón de Tunuyán , a escasos metros del hospital Scaravelli y también a pocas cuadras de distancia del anfiteatro municipal.

La damnificada circulaba por esa zona cuando fue abordada por un hombre que la amenazó con un arma blanca, exigiéndole que le entregara todas sus pertenencias.

No conforme con esto, el maleante le provocó un corte superficial en la zona de la ingle y luego le arrebató su billetera, donde tenía unos 20.000 pesos en efectivo y documentación personal.

Con ese magro botín, el ladrón escapó corriendo, en tanto que la mujer fue asistida por los vecinos de la zona.

El robo causó conmoción en esa zona de Tunuyán, debido a que fue perpetrado en una zona residencial y señalada como “tranquila”.

El caso es investigado por la fiscalía de Tunuyán y por el momento no hay detenidos. Los detectives esperan por el relato de la damnificada y de otros testigos para intentar identificar al autor del hecho. Asimismo, analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar detectar al sospechoso.