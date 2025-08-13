Fue trasladado al Polo Judicial

Detienen en Guaymallén al presunto autor de un intento de homicidio

Un hombre de 27 años fue arrestado en Guaymallén. Está acusado de participar en un ataque a balazos ocurrido en marzo en el barrio 26 de Enero.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La Policía de Mendoza detuvo en Guaymallén a un hombre de 27 años, quien es señalado como presunto autor de un intento de homicidio registrado en marzo de este año en el barrio 26 de enero, en el departamento de Las Heras.

El hecho se produjo cuando dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas, provocándoles heridas de gravedad. Desde entonces, la División Homicidios y el Departamento de Asuntos Cibernéticos (DAC) iniciaron una investigación coordinada para dar con los responsables.

Con la información reunida, efectivos montaron tareas de vigilancia en las inmediaciones de un local comercial de Guaymallén. Allí, interceptaron al sospechoso mientras conducía una motocicleta Honda Falcon, que fue secuestrada y remitida a la Comisaría 25.

Tras la imputación formal, el detenido fue trasladado al Polo Judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, donde continuará el proceso legal correspondiente.

