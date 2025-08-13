Detienen en Guaymallén al presunto autor de un intento de homicidio Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La Policía de Mendoza detuvo en Guaymallén a un hombre de 27 años, quien es señalado como presunto autor de un intento de homicidio registrado en marzo de este año en el barrio 26 de enero, en el departamento de Las Heras.

La detención del presunto autor en Guaymallén El hecho se produjo cuando dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas, provocándoles heridas de gravedad. Desde entonces, la División Homicidios y el Departamento de Asuntos Cibernéticos (DAC) iniciaron una investigación coordinada para dar con los responsables.

detención, guaymallén La Policía de Mendoza detuvo en Guaymallén a un hombre de 27 años Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Con la información reunida, efectivos montaron tareas de vigilancia en las inmediaciones de un local comercial de Guaymallén. Allí, interceptaron al sospechoso mientras conducía una motocicleta Honda Falcon, que fue secuestrada y remitida a la Comisaría 25.

Tras la imputación formal, el detenido fue trasladado al Polo Judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, donde continuará el proceso legal correspondiente.

