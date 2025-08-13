Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario

Mendoza se consolida como referente nacional en juicios por jurado y modelo penitenciario. Autoridades del Ministerio de Justicia de Buenos Aires recorrieron el Complejo Almafuerte II para conocer su sistema penitenciario y evaluar la implementación del mecanismo judicial en todo el país.

El director general del Servicio Penitenciario de Mendoza , Eduardo Orellana , recibió a una comitiva del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoridades, entre ellas el Ministro de Justicia, Gabino Tapia , recorrieron el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II .

Durante la visita, analizaron el uso de tecnología aplicada a la seguridad , la recopilación y gestión de datos en establecimientos penitenciarios, la incorporación de drones y escáneres corporales , así como protocolos de seguridad y talleres de capacitación penitenciaria . También revisaron planos de construcción , estadísticas y criterios de clasificación de las personas privadas de libertad.

Tapia destacó que la Ciudad de Buenos Aires avanza en un proyecto de ley para crear su propio servicio penitenciario, tomando como referencia el modelo mendocino: “Sabíamos que, en Mendoza , tras un punto de inflexión en su sistema penitenciario, habían desarrollado este predio con varios de los conceptos que queremos incorporar . Destaco su diseño, la distribución de los espacios , la tecnología, el recurso humano y la formación ”, afirmó.

Por su parte, Andrea Triolo valoró la transformación del sistema penitenciario mendocino: “Conocíamos los antecedentes de situaciones de violencia en las cárceles. En estos años, hubo avances muy significativos que evidencian un modelo de gestión eficiente. La parte edilicia y arquitectónica forma parte de ese cambio”.

La jornada culminó con un intercambio de presentes y el compromiso de ambas jurisdicciones de fortalecer la cooperación en materia penitenciaria. En la visita también participó el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín; al asesor ministerial, Emiliano Blanco; y a la directora general de Protección de Derechos Humanos, Andrea Triolo.

Mendoza lleva adelante 56 juicios por jurado desde su implementación

En otra agenda institucional, este miércoles, el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto al subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, visitaron al procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé.

En el encuentro, realizado en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza —ubicado en el Polo Judicial Penal—, se intercambiaron experiencias sobre la implementación de Juicios por Jurado, con el objetivo de replicar el modelo mendocino a nivel nacional. Desde su puesta en marcha, los fiscales mendocinos han llevado adelante 56 juicios por jurado.

Amerio destacó el rol de la litigación adversarial como un “quiebre” respecto del sistema inquisitivo: “En el ámbito académico nacen las ideas, y luego los poderes institucionales las llevan adelante. Un jurado popular permite que la gente conozca cómo funciona la Justicia, cambia su percepción y es parte de una política criminal integral que impulsa la implementación del sistema adversarial”.

Finalmente, el secretario detalló que se impulsa una Ley Federal de Juicios por Jurado, basada en el análisis de experiencias provinciales y orientada a incorporar una dinámica de transformación judicial en todo el país.

Mendoza desarrolla III Mesa Federal de Juicio por Jurados en 2025

La provincia se encuentra desarrollando la tercera edición de la Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados, que se realizará los días 13 y 14 de agosto en el edificio del Fuero Penal Colegiado, ubicado en el Polo Judicial Penal de la capital mendocina.

Este encuentro nacional reune a referentes del sistema judicial de todo el país con el objetivo de fortalecer y consolidar el Juicio por Jurados en Argentina. Es un espacio abierto y dirigido a magistrados, funcionarios, empleados judiciales y toda persona interesada en conocer y profundizar esta modalidad de participación ciudadana.

La coordinación general está a cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y ministro coordinador del Fuero Penal Colegiado, Dr. José Valerio, figura clave en la implementación y desarrollo de este sistema en la provincia.

La Mesa Federal busca promover el intercambio de buenas prácticas, proponer líneas de acción y avanzar hacia una mejora continua en los procesos administrativos y operativos de los juicios por jurados.

En su segunda edición, realizada en octubre de 2024 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, participaron ministros de cortes provinciales y CABA, jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales de diversas jurisdicciones, magistrados del fuero federal y representantes de oficinas judiciales y de juicios por jurados de todo el país. En esa oportunidad, los disertantes resaltaron la transparencia, imparcialidad y participación ciudadana efectiva como pilares de este mecanismo procesal.