Mendoza lanzó un innovador sistema de seguridad penitenciaria con tecnología de última generación

"Ya hemos tenido casos en los que la tecnología ha sido clave. Por ejemplo, la geolocalización permitió rescatar con vida y sin violencia a una niña de ocho años en San Martín, luego de que su padre la sustrajera", explicó el gobernador.

La ministra Rus también subrayó que la iniciativa busca erradicar los comportamientos delictivos relacionados con los establecimientos penitenciarios, incluyendo el uso ilegal de celulares y otros dispositivos prohibidos. "Toda la política restrictiva en el uso de dispositivos celulares tiene este objetivo, pero también la contención tecnológica para que esta política sea eficiente”, comentó.

Foto: Yemel Fil

Además, subrayó que la trazabilidad de estos controles permitirá conocer con precisión quiénes acceden a los establecimientos, en qué condiciones y qué elementos se movilizan dentro de ellos, generando un sistema más transparente y seguro.

El nuevo sistema se basa en cinco pilares fundamentales

Licitación de georreferenciación y bloqueo de señales, que se aplicará en los 22 establecimientos penitenciarios de la provincia. Se priorizarán Almafuerte I y II, Boulogne Sur Mer y San Felipe.

Sistema Único de Ingreso a Unidades Penitenciarias: incorporará control biométrico, videovigilancia y otras tecnologías para el control de acceso. Garantizará un control tecnológico y digital unificado de visitas.

Nuevo sistema de videovigilancia con 300 cámaras de última generación que incorporan inteligencia artificial.

Sistema de comunicación mejorado con equipos de radiocomunicación Tetra para mejorar la coordinación y seguridad interna. Por otro lado, implementarán telefonía semipública antivandálica, que permitirá rastrear las llamadas y evitar su uso delictivo.

Foto: Yemel Fil

Además, Cornejo destacó el esfuerzo por equilibrar la seguridad con los derechos de los internos y mencionó la importancia de los programas de educación y trabajo dentro de las cárceles para apoyar su reinserción social.

“Aplicamos una mano dura pero legal. Queremos que quienes están detenidos se resocialicen, y si no lo logran, que sea porque no tienen vocación de hacerlo y no porque no les brindamos las herramientas necesarias”, expresó.