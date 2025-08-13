El gesto de Cornejo a Milei en el Congreso por el reparto de fondos a las provincias

En un plenario de Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, se firmaron dos dictámenes: uno de mayoría que respalda el texto aprobado por la cámara alta y otro de minoría impulsado por LLA con apoyo del PRO y aliados (los mendocinos que responden a Cornejo, entre ellos).
Como uno de los gobernadores aliados de Casa Rosada, se ha mostrado a favor de acordar reglas fiscales con la Nación y que proyectos como los que se discutieron este miércoles salgan como resultado del consenso entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales.
Alfredo Cornejo fue uno de los firmantes de los proyectos para repartir ATN y redistribuir el impuesto a los Combustibles.
Foto: CFI
En ese sentido, días atrás pidió “no arrancarle esto al Gobierno nacional a fuerza de votos, sino hacer acuerdos para distribuir impuesto a los combustibles y ATN no ejecutados, que no generan déficit, porque son gastos que la Nación ya recauda”.
“Algunos gobernadores quieren arrancar esto con una mayoría relativa, porque habrá elecciones y el oficialismo puede mejorar su participación en ambas cámaras; y otros apostamos a una negociación”, señaló.
Los diputados mendocinos que acompañaron la postura de Milei en comisiones
Los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasayfirmaron el dictamen de minoría de LLA, junto al PRO y representantes de San Juan y otros aliados, y le dieron volumen político a la alternativa oficialista. Su adhesión se lee como un gesto de Cornejo a la estrategia de Milei en Diputados.
Al cierre del plenario, se confirmó que entre las 28 firmas del bloque oficialista y satélites figuraban Nieri y Verasay, además de la sanjuanina Nancy Picón y la chubutense Ana Clara Romero, consolidando una masa crítica para complicar los dos tercios que buscaba la oposición cuando los expedientes lleguen al recinto.
Lisandro Nieri, Diputados de la Nación 2025.jfif
Lisandro Nieri, uno de los diputados mendocinos que firmó el dictamen de minoría propuesto por LLA.
Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Mayoría versus minoría: qué propone cada texto
El dictamen de mayoría (oposición) ratifica la media sanción del 10 de julio: elimina fideicomisos y modifica la Ley 23.966 sobre combustibles, elevando la porción para provincias y CABA. La lógica es coparticipar más y acotar discrecionalidad.
El dictamen de minoría (LLA-PRO y aliados) mantiene los ATN como una herramienta para emergencias con administración nacional y discrecional, y propone que el remanente se reparta según el índice de coparticipación (a Mendoza le corresponde el 4,1% de la torta).
En la discusión por combustibles, el proyecto que salió del Senado reconfigura los porcentajes: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, con una nueva regla de reparto: 25% en partes iguales y 75% por índice de coparticipación.
Cuándo se trataría Combustibles y ATN en Diputados
Con el dictamen de mayoría en mano, la oposición evalúa convocar a una sesión especial para el 20 o 27 de agosto. LLA, con el PRO y los aliados que sumó (incluidos los dos mendocinos), apuesta a bloquear los dos tercios y garantizar nuevamente una mayoría que respalde un eventual veto presidencial.