El oficialismo le puso fecha a los proyectos de Alfredo Cornejo y los gobernadores

El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convocó para la próxima semana a discutir los proyectos de reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsados por Alfredo Cornejo y los otros 23 gobernadores. Los expedientes, sancionados por el Senado , son rechazados por el Gobierno nacional bajo el argumento de que afecta la política de equilibrio fiscal .

La Libertad Avanza (LLA) decidió, previo al inicio de la sesión de hoy motorizada por la oposición, citar a la Comisión de Presupuesto para el miércoles 13 al mediodía para debatir el proyecto de coparticipación de la partida de los ATN y para las 16 a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía , que presiden los libertarios José Luis Espert y Lorena Villaverde , respectivamente, para debatir la propuesta sobre distribución del impuesto a los combustibles.

La decisión de LLA no modificó la postura de los bloques opositores en el recinto, que mantuvieron el emplazamiento para establecer que se emita dictamen de los dos proyectos la próxima semana.

En su paso por Buenos Aires, Alfredo Cornejo se refirió a la disputa de las provincias por los fondos, que legalmente les corresponde, pero el Ejecutivo nacional defiende y retiene. "He firmado esos proyectos como los 23 gobernadores y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Han sido consensuados en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por todos. Solo estamos viendo cuál es la mejor oportunidad . De hecho, mañana (por este miércoles) lo que se va a votar es emplazamiento, no es la votación definitiva", comentó.

Además, el Gobernador se mostró optimista de arribar a un consenso con Casa Rosada y evitar la confrontación en el Congreso. "Aspiramos a una negociación, por ejemplo, por el tema de los ATN, y ojalá se pueda lograr. Buscamos ir parte por parte en algunos de esos proyectos para evitar ir a una ley. No queremos ir a una confrontación con el Gobierno, porque algunos gobernadores quieren ir a enfrentarlo. Quieren sacar su rédito electoral, pero otros mandatarios queremos hacer cambios de común acuerdo con el Gobierno Nacional", expresó.

Alfredo Cornejo, AmCham Argentina 2025, Buenos Aires 05-08-25 En Buenos Aires, Alfredo Cornejo dio declaraciones acerca de los proyectos de los gobernadores. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Debate por impuestos y la coparticipación de los ATN

La idea es aprobar las dos iniciativas en una sesión a celebrarse el 20 de agosto, luego del cierre de candidatos a diputados y senadores de cara a las elecciones del 26 de octubre, y sumar en esa fecha, si logran los dos tercios, el rechazo a los vetos de las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en Discapacidad.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.

Hasta ahora, el 10,4% va a las provincias, el 28,69% a la Anses, y el 24,29% al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

Con respecto a los ATN, el proyecto propone un cambio en la Ley de Presupuesto para se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación en forma automática y todos los días.

En sus fundamentos se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.