Congreso: la agenda incómoda para Milei, el rol de los gobernadores y el dato que dio Cornejo

Se viene otra semana picante en Diputados, por lo que pueda ocurrir en comisiones

El Congreso de la Nación Argentina se prepara para una semana recargada de proyectos que ponen en aprietos al oficialismo. Desde el tratamiento de vetos presidenciales hasta una comisión investigadora por el caso $Libra , pasando por la pulseada por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto de impuestos . Alfredo Cornejo reveló un guiño libertario que podría convertirse en moneda de cambio.

El miércoles pasado fue un golpe duro para el Gobierno: en la Cámara de Diputados, el oficialismo perdió 12 votaciones consecutivas , por amplia diferencia. El cimbronazo obligó al presidente Javier Milei a convocar de urgencia a su gabinete.

Al día siguiente, el viernes a la noche, lanzó una cadena nacional en la que ratificó su programa económico y desafió a la oposición : “ Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante ”.

En la Casa Rosada creen que la estabilidad económica y los próximos hitos electorales —la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y las nacionales de octubre— les darán aire político. Pero antes, deberán atravesar semanas legislativas en las que la oposición buscará nuevas victorias en el recinto .

Javier Milei, cadena nacional, vetos 08-08-2025 Javier Milei busca blindar sus vetos a las leyes que aprobó el Congreso de la Nación Argentina. Foto: Prensa Presidencia

El foco en los gobernadores y el “dato” de Alfredo Cornejo

Entre las negociaciones más sensibles está el proyecto para coparticipar automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa que cuenta con media sanción del Senado y respaldo transversal de mandatarios provinciales.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, reveló esta semana que en charlas con libertarios, el oficialismo reveló que no vetaría ese proyecto: “Estuvimos hablando con (Guillermo) Francos y el Gobierno no vetaría ese proyecto porque quiere entrar en una negociación con las provincias”.

“Lo que estamos planteando es razonable: distribuir el impuesto a los combustibles y los ATN que no se han ejecutado”, afirmó en una entrevista que brindó a Canal 7. Sin embargo, indicó que él apuesta a que la propuesta salga de un consenso entre las provincias y Casa Rosada, y no por un proyecto legislativo sin el aval del oficialismo.

Por ello, ubicó a los gobernadores del peronismo y a algunos de lo que fue Juntos por el Cambio como el grupo que “quiere arrancarle eso a fuerza de votos”. Del otro lado, en el que él se ubica, resaltó que la apuesta es por un acuerdo fiscal más amplio, con reformas impositivas y previsionales estructurales.

Guillermo Francos Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo reveló que Guillermo Francos le confió que Casa Rosada le dará el proyecto de ATN a los gobernadores.

La agenda recargada de la oposición en el Congreso

La Cámara de Diputados tendrá desde el martes un calendario cargado de temas que incomodan al oficialismo:

Caso $Libra: la comisión investigadora sobre si Milei cometió algún delito al promocionar la criptomoneda podría destrabarse. Oposición y aliados discutirán la conducción del cuerpo, paralizado hace tres meses.

la comisión investigadora sobre si Milei cometió algún delito al promocionar la criptomoneda podría destrabarse. Oposición y aliados discutirán la conducción del cuerpo, paralizado hace tres meses. Fondos para provincias: la comisión de Presupuesto y Hacienda tratará el martes el proyecto de los ATN. Más tarde, Energía y Combustibles abordará el reparto del impuesto a los combustibles líquidos.

la comisión de Presupuesto y Hacienda tratará el martes el proyecto de los ATN. Más tarde, Energía y Combustibles abordará el reparto del impuesto a los combustibles líquidos. Emergencia en Ciencia y Salud Mental: dictámenes previstos para el miércoles.

dictámenes previstos para el miércoles. Vetos presidenciales: la oposición avanza en la posibilidad de revertir los vetos a la movilidad jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

plenario de comisiones Diputados por ley bases 02.jpg Habrá discusión en comisiones de la Cámara de Diputados por el despacho de proyectos que incomodan al oficialismo. Foto: NA

Por qué esta semana en el Congreso es clave

Si la oposición consigue dos tercios de los votos en el recinto, podría forzar la promulgación de las leyes vetadas. Para evitarlo, el oficialismo necesita blindar los vetos con al menos 87 diputados, una tarea difícil en un escenario donde los acuerdos interbloques vienen inclinando la balanza.

En paralelo, el Gobierno podría usar el guiño a los gobernadores con el proyecto de ATN como una puerta de negociación para obtener respaldo en temas fiscales y en la defensa de sus decretos delegados, varios de los cuales —firmados por Federico Sturzenegger— ya fueron rechazados en Diputados y esperan definición en el Senado.

La semana que empieza pondrá a prueba la capacidad de negociación del oficialismo, la unidad de la oposición y la habilidad de los gobernadores para convertir sus reclamos en votos concretos.