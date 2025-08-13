Nueva medida

¿Qué pasa con Mendoza? La vacuna contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

Lo anunció el Ministerio de Salud y argumentó que limitar la vacunación generará un ahorro. Cómo será la campaña.

La vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

La vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

A través de un comunicado, la cartera sanitaria informó que el objetivo de la medida es “garantizar el uso responsable de los recursos públicos” y “priorizar la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión”.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Diversas organizaciones se manifestarán a favor de la educación pública este jueves
Manifestación

Aniversario de la UNCuyo: convocan a un contra-acto en defensa de la educación pública

El Ministerio de Salud añadió que “por uso y costumbre” se inoculaba gratuitamente a personas que viajaban a otros países que exigen esa vacuna.

“Mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional estima lograr un ahorro de 697.566 dólares en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar”, añade el escrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/1955658352375251065&partner=&hide_thread=false

Según aclararon, habrá dosis necesarias para los habitantes de Formosa, Corrientes, Misiones y departamentos seleccionados de Chaco, Jujuy y Salta. Por lo tanto, aquellas personas que viajen al exterior por razones de turismo deberán recibir la inmunización en los centros privados que se encuentren autorizados para tal fin.

“Durante septiembre y octubre prevé realizar la distribución de las dosis faltantes para 2025 y se garantiza completar la cobertura acordada con las jurisdicciones”, agregó la cartera.

Además, el Ministerio aclaró: "Los turnos que están asignados hasta la fecha se cumplirán de acuerdo a lo previsto. En las oficinas de sanidad de frontera de las provincias que no son de zona endémica no se asignarán nuevos turnos a partir del día de la fecha. Asimismo, el stock remanente quedarán bajo almacenamiento y la administración de las jurisdicciones".

Los residentes del Garrahan repudiaron la limitación de la vacunación

A través de X, los residentes del Hospital Garrahan manifestaron su postura frente a la medida del gobierno nacional. "Es más fácil destruir que construir", expresaron.

"La cobertura de vacunación en Argentina está en su peor nivel en décadas: BCG y Hep B —que se aplican al nacer, en un hospital que el bebé ya esta ahí— no llegan ni al 75%. Ya tuvimos brotes de sarampión, que estaba en vías de erradicarse. Esto es un fenómeno mundial, que se debe combatir para cuidar la salud de toda la población", indicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1955760354597691668&partner=&hide_thread=false

Los residentes repudiaron la medida y la falta de difusión de las campañas. "El Ministerio de Salud no hace campañas, no promociona la salud y no gestiona nada. Pero para sacar la vacuna de fiebre amarilla y poner en riesgo a todos… ahí sí actúan rápido", manifestaron.

Temas
Seguí leyendo

El Metrotranvía sufrirá interrupciones debido al traslado del reactor de IMPSA para YPF

Lo que callamos sobre la pornografía y por qué es un tema que debemos hablarlo

Registran fallas de WhatsApp a nivel mundial

Pilar Sordo llega a Godoy Cruz y San Rafael para hablar del amor propio y bienestar emocional

Rafael Nadal desembarca en Mendoza con una millonaria inversión hotelera

"Si es muy barato, sospechá": la campaña del Gobierno de Mendoza para desalentar la compra de bienes robados

Cómo asistir a los mejores festivales de música sin quedarte en la ruina

De la pantalla al control estatal: cómo regula la Ciudad de Buenos Aires el juego online

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

Las Más Leídas

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Te Puede Interesar

Los legisladores que responden a Cornejo respaldaron la propuesta de Milei en Diputados
Congreso nacional

El gesto de Cornejo a Milei en el Congreso por el reparto de fondos a las provincias

Por Facundo La Rosa
La vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias
Nueva medida

¿Qué pasa con Mendoza? La vacuna contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

Por Sitio Andino Sociedad
Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario
Visita de autoridades nacionales

Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario

Por Carla Canizzaro